Мелеющий Каспий заставил водных обитателей переселяться южнее

Минприроды готовит комплексную программу по борьбе с обмелением Каспийского моря

АСТРАХАНЬ, 22 июля. /ТАСС/. Ареал обитания многих водных организмов смещается к югу из-за обмеления Каспийского моря. Снижение уровня моря в наибольшей степени отражается на северной части, за счет чего меняются популяции и биотопы, сообщили ТАСС в Волжско-Каспийском филиале Каспийского НИИ рыбного хозяйства.

Снижение уровня Каспийского моря наблюдается с середины 90-х годов на фоне уменьшения годового стока Волги, являющейся основным источником воды в море. В настоящее время уровень Каспийского моря опустился ниже минимального за весь период инструментальных наблюдений: он составляет менее минус 29 м по балтийской системе высот. Минприроды РФ готовит комплексную программу по борьбе с обмелением Каспийского моря. В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что проблемой обмеления Каспия Россия занимается совместно с правительством Азербайджана.

"Из-за изменения глубин, образования суши, ареал обитания многих водных организмов постепенно смещается к югу. <…> Снижение уровня моря отражается в большей степени на наиболее мелководной северной части, омывающей берега России и Казахстана. <…> И именно здесь находятся самые густонаселенные живыми организмами области. На них негативно сказываются сокращение площадей морской акватории", - сообщили в филиале.

Ученые отметили, что обмеленение одновременно создает новые биотопы в прибрежье Каспийского моря, формирует новую дельту Волги, которую заселяют новые обитатели. В последние годы выросла популяция промысловой рыбы жерех - она поселилась в образованных водотоках.

"Уменьшение пресноводного стока Волги и понижение уровня моря отражается на воспроизводстве полупроходных и речных рыб, так и морских рыб, например килек или морских каспийских сельдей. Сокращение площади льдов зимой, их размещение над меньшими глубинами, отражается на размножении каспийского тюленя", - сказали в учреждении.

В НИИ подчеркнули многофакторность причин, влияющих на популяции рыб и их естественного воспроизводства. Потепление климата снижает речной сток, Каспий мелеет, повышается температура воды, что ведет к ухудшению ее свойств. Сокращаются площади распресненных вод, продуктивные зоны, что приводит к ухудшению условий нагула рыбы. Площадь каспийских мелководий, пригодных для обитания критически уязвимых видов осетра, сократится на 25% при пятиметровом снижении уровня моря, и на 45% - при падении уровня воды на десять метров. Все это крайне негативно повлияет на популяции рыб. По данным ученых, нужна разработка мер по спасению популяций животных из северных регионов Каспия.