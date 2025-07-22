В РФ намерены создать образец камеры сгорания авиадвигателя с малым выбросом

Директор института теплофизики СО РАН Дмитрий Маркович отметил, что завершение проекта планируется к 2030 году

НОВОСИБИРСК, 22 июля. /ТАСС/. Институт теплофизики СО РАН планирует к 2030 году создать отечественный демонстратор камеры сгорания газотурбинного двигателя с малым выбросом. Предполагается, что образец будет обладать высокой степенью промышленной готовности для отработки технологии, сообщил журналистам директор института Дмитрий Маркович.

Сейчас во всем мире стоит необходимость снижения выбросов в атмосферу, в частности, оксидов азота, оксида углерода, несгоревших углеводородов и других загрязняющих веществ. Уровень эмиссии регламентируется Международной организацией гражданской авиации. Она ставит цель снизить выбросы углекислого газа от авиации до нуля к 2050 году.

"Мы заявили одной из целей сделать к завершению проекта демонстратор отсека малоэмиссионной камеры сгорания. С точки зрения науки, он очень репрезентативный. Нам нем можно добиваться условий, близким к натурным", - сказал он, уточнив, что разработку планируется завершить к 2030 году.

Сейчас в институте совместно с пермской компанией "Авиадвигатель" создана модель камеры сгорания, позволяющим проводить испытания в условиях, похожих на реальные. В частности, в установке выдерживается давление до 20 атмосфер и высокие температуры нагрева. Исследователи имеют возможность изучать структуру пламени, которые вырывается из двигателя. "Это очень важно, в том числе и для математического моделирования, потому что нужна постоянная верификация", - подчеркнул Маркович.

Планируется, что технология малоэмиссионной камеры сгорания найдет применение в разных сферах транспорта, включая авиацию. Кроме того, в институте к этому сроку будет создано ПО для моделирования процессов внутри камеры двигателя. Ранее учреждение выиграло грант почти 1 млрд рублей от Минобрнауки РФ на проекты в рамках Национального центра мирового уровня.