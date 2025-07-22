Общий предок всех пауков появился не на суше, а в водах первичного океана Земли

Как отмечают исследователи, один из изученных ими отпечатков тела моллисонии вида Mollisonia symmetrica сохранился настолько хорошо благодаря уникальным условиям залегания пород, что внутри него сохранились структуры, отражающие устройство центральной нервной системы

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Палеонтологи из США и Великобритании открыли свидетельства того, что общий предок всех пауков и их ближайших родичей появился не на суше, как считали многие эволюционисты в прошлом, а еще до того, как древние членистоногие беспозвоночные покинули первичный океан Земли и приспособились к жизни на суше. Об этом сообщила пресс-служба американского Университета штата Аризона.

"Бурные диспуты о происхождении арахнид идут в научном сообществе до сих пор, что также касается и споров о том, какие формы хелицеровых членистоногих беспозвоночных были их непосредственными предками, и в какой среде они жили. В частности, мы много спорили о том, были ли они морскими животными или были прибрежно-водным видом, подобно современным мечехвостам", - пояснил профессор Университета штата Аризона (США) Николас Страусфельд, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Исследователи сделали большой шаг к разрешению этих загадок при изучении нескольких недавно открытых отпечатков тела моллисоний - древних хищников, внешне похожих на мокриц, но при этом обитавших на дне моря и обладавших "продвинутой" системой зрения. Эти существа являются примитивными представителями хелицеровых беспозвоночных, подтипа членистоногих, к которым относятся пауки, мечехвосты, клещи, ракоскорпионы и ряд других древних существ.

Как отмечают исследователи, один из изученных ими отпечатков тела моллисонии вида Mollisonia symmetrica сохранился настолько хорошо благодаря уникальным условиям залегания пород, что внутри него сохранились структуры, отражающие устройство центральной нервной системы этого беспозвоночного. Это позволило ученым изучить их при помощи микроскопа, реконструировать трехмерную форму "мозга" этих существ и сравнить его с тем, как были устроены аналогичные нервные узлы у современных и вымерших хелицеровых существ.

Полученная модель оказалась больше всего похожей не на мозг современных и древних мечехвостов и ракообразных, а на то, как устроена нервная система пауков. Как объясняют исследователи, эти беспозвоночные существа обладают уникальной архитектурой центральных нервных узлов, зеркально "перевернутой" по отношению к тому, как расположены их ключевые компоненты в теле мечехвостов, насекомых и прочих членистоногих существ.

По словам исследователей, это свидетельствует о том, что моллисонии являются или древнейшими представителями паукообразных, или же близкими родственниками их непосредственных предков. Это говорит о том, что первые пауки появились не на суше или в прибрежной зоне, а в водах моря, откуда они уже впоследствии проникли на сушу, когда ее уже колонизировали другие членистоногие существа, подытожили палеонтологи.