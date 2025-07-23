Полученные данные показали, что экспрессия гена у жителей Арктики связана с воздействием света, физической активностью и происхождением человека

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 июля. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили у жителей Арктики изменения в работе гена биологических часов NR1D1 (REV-ERBa), который участвует в процессе активации циркадного ритма в организме человека. У коренных жителей Арктики его уровень экспрессии оказался выше, чем у некоренного населения, сообщил ТАСС старший научный сотрудник лаборатории генетики Института биологии Карельского научного центра РАН Сергей Коломейчук, участвующий в проекте Тюменского медицинского университета "Свет Арктики".

Команда исследователей изучила, как происходит активация гена у жителей Арктики, а также что на него влияет. Полученные данные показали, что его экспрессия связана с воздействием света, физической активностью и происхождением человека. Это говорит о том, что активность гена REV-ERBa чувствительна к быстрым изменениям под влиянием окружающей среды.

"Мы обнаружили, что у коренного населения повышена экспрессия REV-ERBa по сравнению с некоренным населением, особенно в период летнего солнцестояния. Эти результаты подчеркивают динамическую регуляцию активности REV-ERBa и ее реакцию на изменения окружающей среды. Эти данные указывают на потенциальную роль гена биологических часов REV-ERBa в сезонной адаптации человека в условиях Арктики и различии протекания метаболических процессов среди коренных и пришлых жителей Арктики", - сказал собеседник агентства.

Ученые исследовали экспрессию гена в определенное время (08:00) в клетках крови коренных и пришлых жителей Арктики во время минимальных и максимальных воздействий естественного света, то есть в период равноденствий. Полученные данные показали, что экспрессия имеет ярко выраженную сезонность. Она достигала пика в день летнего солнцестояния и снижалась в день зимнего солнцестояния у обоих групп. При этом летний пик у коренного населения был выше.

Результаты исследования в рамках проекта "Свет Арктики" позволят еще подробнее изучить роль гена в циркадных ритмах и метаболических процессах, а также могут помочь в выявлении потенциальных связей с различными патологиями.