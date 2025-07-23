В исследовании ученые использовали специальную схему иммунизации двугорбого верблюда

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи и ФИЦ Биотехнологии РАН разработали антитело, одинаково эффективно нейтрализующее как исходный, так и новые варианты коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФИЦ Биотехнологии РАН.

Коронавирус продолжает накапливать мутации, которые позволяют ему ускользать от защитных механизмов иммунитета. Для лечения инфекции, протекающей тяжело, перспективными рассматриваются вирус-нейтрализующие антитела. Однако со временем они перестают узнавать новые варианты SARS-CoV-2. Авторы смогли решить эту проблему за счет создания антитела с уникальной нейтрализующей способностью.

"Новое антитело нейтрализует все протестированные варианты коронавируса SARS-CoV-2, включая исходный уханьский и самые новые варианты, которые распространены в России и мире в настоящее время. Результаты работы опубликованы в International Journal of Biological Macromolecules", - сообщили ТАСС в научном центре.

В исследовании ученые использовали специальную схему иммунизации двугорбого верблюда. У этих млекопитающих, в отличие от людей, есть антитела, лишенные легких белковых цепей. Это делает их меньше, помогая эффективнее распространяться по организму. При этом такие антитела с высокой точностью распознают в нем патогены.

Авторы протестировали полученное в результате эксперимента верблюжье наноантитело 1p1B10 и выяснили, что оно способно предотвращать заражение клеток сирийского хомячка и специализированной линии мышей даже в чрезвычайно низкой концентрации, нейтрализуя действие смертельных доз вируса разных вариантов.

"Новое чрезвычайно эффективное антитело оказалось активным против всех протестированных нами вариантов коронавируса: от давно известных Wuhan D614G, Alpha, Beta, Gamma, Delta and Omicron BA.1, BA.2 и BA.5 до возникших существенно позднее вариантов XBB.1, XBB.1.5, XBB.1.9, XBB.1.16, JN.1 и KS.1. Это делает наш препарат очень перспективным и уникальным по широте действия", - отметил первый автор работы Дмитрий Щебляков, заведующий лабораторией иммунобиотехнологии НИЦЭМ Гамалеи, слова которого приводит пресс-служба центра.