Она справилась с восстановлением содержимого 90% таких находок

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Британские и американские математики и историки разработали систему ИИ, способную реконструировать частично утерянные надписи и тексты на латинском языке, от которых остались лишь поврежденные фрагменты. Эта система успешно справилась с восстановлением содержимого 90% подобных находок, пишут исследователи в статье в научном журнале Nature.

"Рим был республикой и империей письменного слова - различные надписи, тексты и записки встречались фактически во всех сферах жизни древних римлян. Каждый год археологи находят по 1,5 тысячи подобных надписей, начиная с эдиктов императоров и заканчивая эпитафиями рабов. Мы создали генеративную систему ИИ, способную дополнять и восстанавливать поврежденные надписи, таблички и прочие письменные памятники Рима", - пишут исследователи.

Данная нейросеть, получившая имя "Эней" в честь героя Троянской войны и мифического предка основателей Рима, была разработана группой американских и британских исследователей под руководством научного сотрудника Ноттингемского университета (Великобритания) Теи Соммершилд. Для ее разработки исследователи подготовили пока самый крупный в истории набор текстов на латинском языке, однозначно относимых к эпохе существования Древнего Рима.

В общей сложности, эта база содержит в себе свыше 176 тыс. надписей на статуях, постаментах, памятных табличках и прочих публичных артефактах, значительная часть которых была в незначительной или значительной степени повреждена. Многие из этих текстов были впоследствии реконструированы историками при помощи других надписей, поврежденных иным образом или сохранившихся в первозданном виде.

Ученые обучили "Энея" проводить аналогичную процедуру, опираясь на базу данных и подсказки историков о том, как много символов и слов предположительно могло содержаться в утерянных фрагментах текстов. Работу этой системы искусственного интеллекта исследователи проверили на поврежденном тексте завещания императора Октавиана Августа, высеченном на стенах храма Августа и Ромы в современной турецкой Анкаре.

Параллельно аналогичную реконструкцию проводила группа из 23 профессиональных историков, которых ученые попросили оценить качество работы "Энея". По их оценкам, нейросеть правильно реконструировала надписи в 90% случаев, что значительно ускорило работу исследователей по изучению данного монумента и на 44% повысило их уверенность в корректности интерпретации текста на латыни. Также система ИИ смогла с точностью до десятилетия определить время написания данного текста, что делает ее особенно интересной для использования в качестве "цифрового помощника" историка.