Местные колонии птиц можно счесть единым пространством для обмена микробиотой, рассказал заведующий лабораторией мониторинга биологических угроз Института экспериментальной медицины Артемий Гончаров

АРХАНГЕЛЬСК, 24 июля. /ТАСС/. Ученые в ходе рейса Арктического плавучего университета (АПУ-2025) будут искать вирусы птичьего гриппа и другие патогены у птиц севера Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Об этом сообщил ТАСС заведующий лабораторией мониторинга биологических угроз Института экспериментальной медицины, профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Артемий Гончаров с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов".

"Мы продолжим поиск потенциальных патогенов в Арктике. И в основном это связано с орнитофауной, потому что предполагаем, что перелетные птицы - это основной поставщик новых каких-то микроорганизмов, в том числе и патогенных, для арктической зоны. Сейчас в мире очень остро стоит ситуация с гриппом птиц, в частности, с гриппом, вызванным субтипом H5 птичьего гриппа в азиатском регионе. Выявлен ряд случаев заражения людей в Камбодже, в частности, - сказал Гончаров. - Интересно и важно было бы поискать и вирусы гриппа, и другие, может быть, патогены, которые потенциально могут быть связаны с массовыми видами арктических птиц, таких как моевка".

Группа микробиологов работала на птичьих базарах совместно с группой орнитологов.

Как пояснил собеседник агентства, в целом можно рассматривать колонии птиц в Арктике как некое единое пространство для обмена микробиотой, что показали микробиологические исследования материала, собранного в предыдущих экспедициях Арктического плавучего университета.

Отобранные образцы планируется исследовать в СЗГМУ им. И. И. Мечникова, отделе вирусологии в Институте экспериментальной медицины, и также в Институте гриппа в Санкт-Петербурге. "Я думаю, что несколько групп исследователей заинтересованы в этих образцах", - добавил он.

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.