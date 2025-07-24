В Сириусе разработали ПО для оптимизации раскроя листового металла "Северстали"

Школьники-участники юбилейной проектной смены "Большие вызовы" представили проект "Омникрой"

СИРИУС /федеральная территория/, 24 июля. /ТАСС/. Участники конкурса научно-технологических проектов "Большие вызовы" в Сириусе разработали программное решение для раскроя листовых материалов. Это решение школьников в ответ на задачу "Северстали" позволит сэкономить до 4 тыс. тонн металла в год и повысить точность раскроя до 83%, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России.

"Участники юбилейной проектной смены "Большие вызовы" [в Сириусе] представили проект "Омникрой" - инновационное программное решение для автоматизированного раскроя листовых материалов в ответ на кейс "Северстали". Проект направлен на снижение производственных затрат посредством экономии до 4 тыс. тонн металла в год благодаря применению современных алгоритмических подходов. При этом точность во время раскроя поднимается на 10%, до 83%, по сравнению с традиционными методами", - сказали в пресс-службе.

Согласно расчетам, внедрение разработки может сэкономить до 282 млн рублей предприятию с годовым потреблением металла порядка 7,2 тыс. тонн. Сама же система доступна по стоимости, проста во внедрении и перспективна для масштабирования на различные отрасли промышленности.

Как отметили в "Северстали", система основана на эвристических и генетических алгоритмах, включая модифицированный - Bottom-Left-Fill (BLF). Он учитывает ключевые параметры производства, такие как стыкуемость деталей, толщина реза, сложные формы заготовок, а также поддерживает промышленный стандарт DXF для интеграции с оборудованием с числовым программным управлением. Дополнительно участники применили метаэвристику, которая повышает эффективность базового алгоритма.

"Готовая система позволяет сократить отходы металла при раскрое, что напрямую влияет на экономическую эффективность производства. "Северсталь" рассматривает проект не только как инструмент для снижения затрат, но и как тиражируемое решение для аналогичных процессов. Мы заинтересованы в подобных инновациях и открыты к сотрудничеству с молодыми инженерами", - цитирует пресс-служба эксперта проекта и начальника конструкторского центра ПАО "Северсталь" Андрея Баранова.

Проектную задачу разработали эксперты "Северстали" совместно с поддержкой благотворительного фонда "Дорога к дому". Проектирование и разработка системы заняли 24 дня. По итогам защиты команда "Северстали" набрала наибольшее количество баллов среди команд по направлению "Передовые производственные технологии". В дальнейшем планируется доработка проекта в течение шести-восьми месяцев, а в ближайших планах - апробация на площадке производственного партнера "Северстали" и расширение функционала для работы в смежных отраслях.

О "Больших вызовах"

Сириус проводит "Большие вызовы" в десятый раз. По правилам проекта в нем участвуют учащиеся 7-11-х классов и первых курсов колледжей. Молодые исследователи представляют разработки по 12 направлениям - от агропромышленных, космических и нанотехнологий до генетики, биомедицины, когнитивистики и "умного города". В 2025 году заявки на участие в конкурсе отправили более 16,5 тыс. школьников и студентов, что стало рекордом проекта. На заключительный этап "Больших вызовов" прошли порядка 3,3 тыс. человек из разных регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии и Таджикистана.

ТАСС - генеральный информационный партнер "Больших вызовов".