В Томской писанице на Кузбассе обнаружили уникальные артефакты

Нашли три бронзовых предмета, сообщила старший научный сотрудник и заместитель руководителя раскопа Наталья Моор

КЕМЕРОВО, 24 июля. /ТАСС/. Уникальные артефакты обнаружили археологи музея-заповедника "Томская писаница" в Кемеровской области на площадке над скалой с древним изображениями. Об этом рассказала ТАСС старший научный сотрудник и заместитель руководителя раскопа Наталья Моор.

"Самая удивительная находка, а точнее комплекс находок - это обнаруженные ближе к краю скалы три бронзовых предмета. Предметы бронзовый кельт, бляшка в виде хищника с бараном в пасти и пряжка с изображением геральдических козлов лежали в ямке, обставленной небольшими обломками скальных плит. Они связаны с так называемой практикой подношений - вариант жертвоприношения высшим силам, которая была довольно широко известна в древности. Интересен так называемый "вотивный" кельт. Т. е. вместо оригинала предмета в место подношения помещена ее уменьшенная копия", - сказала Моор.

По ее словам, все эти вещи по типу и стилю относятся к скифской эпохе - характерный звериный стиль (5-3 вв. до н. э.). "Такие изделия художественные как бляшка с изображением хищника в принципе редко изделие не только в Западной Сибири, но и в целом в Сибири. В этом отношении примечателен кельт, в Западной Сибири его находки единичны", - отметила сотрудница.

Она рассказала, что во время раскопок было обнаружено много мест, предназначенных для тех или иных целей. Например, была обнаружена некая рабочая площадка - неглубокая яма, обложенная обломками каменных плит, и с ним по соседству прокал, довольно мощный (место где определенное время разводили огонь). Они также составляют комплекс, но что это и для каких целей, пока неясно. Был обнаружен жертвенник в останками лошадей. Также ранее на памятнике была найдена площадка, связанная с изготовлением минеральной краски.

"Эта краска могла использоваться, в частности, для нанесения рисунков на скальных плоскостях "Томской писаницы". Такие изображения, выполненные краской там есть. Обнаружен каменный пест для растирания охры (красная минеральная краска), его кончик на два сантиметра окрашен ей. Плита для растирания краски. Сырье для изготовления краски. Все это на компактной площадке 12 кв. м. Это вообще что-то новое для культовых мест. Указывает на еще один функционал таких культовых мест, как производственных, скорее всего связанного именно с сакральной сферой", - отметила Моор.