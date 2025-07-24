Чем больше родители хвалят, утешают и поддерживают ребенка, тем богаче его словарный запас, выяснили исследователи

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Международная группа ученых, в которую вошли психологи Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, выявила способность похвалы и поддержки родителей улучшать речевое развитие детей в возрасте до 3 лет за счет более интенсивного роста словарного запаса. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

В масштабном исследовании приняли участие более 3,3 тыс. родителей из России, Великобритании и Норвегии. Каждый из них заполнил опросник и анкету о речевом развитии своих детей в период с одного до трех лет. Эти инструменты помогли ученым получить информацию о ценностях и установках в воспитании, которых придерживаются респонденты, и словарном запасе их детей в исследуемом возрасте.

"Результаты исследования показали, что чем больше родители хвалят, утешают и поддерживают ребенка, тем богаче его словарный запас. Это исследование еще раз подтверждает, что эмоциональная близость и доступность родителей крайне важны для развития ребенка", - говорится в сообщении.

Из 3 333 родителей, участвовавших в исследовании, 1 617 представляли Россию. Авторы работы выявили особенности подходов к воспитанию детей, характерные для нашей страны.

"В России многие родители опасаются, что чрезмерная эмоциональная отзывчивость и доступность взрослых может навредить развитию ребенка. Эта тенденция хорошо прослеживается в поведении: родители в России стараются не хвалить малыша "лишний раз", опасаясь, что это сделает ребенка слабым и избалованным вниманием. Однако пользы такой эмоциональной сдержанности для развития речи нет", - также уточнили в МГУ.

Результаты работы опубликованы в журнале Collabra: Psychology.