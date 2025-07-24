По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, вероятность возникновения слабых бурь составляет 65%, а более сильных - 15%

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Магнитные бури, вызванные выброшенным Солнцем небольшим протуберанцем, возможны на Земле в выходные. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"С Солнца в сторону Земли вчера был выброшен небольшой протуберанец, находившийся почти точно в центре видимого солнечного диска. Объект наблюдался всю эту неделю и исчез со снимков вчера в начале дня. Часть плазмы протуберанца в процессе его разрушения была выброшена в сторону Земли, хотя и с невысокими скоростями" , - говорится в сообщении.

Предварительно, как отмечается в сообщении, в выходные с вероятностью 65% начнутся слабые магнитные бури (G1). Вероятность более сильных бурь составляет около 15%.

Степень возмущенности магнитного поля Земли измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

"Влияния на прохождение радиосигналов, а также на функционирование космических аппаратов событие не окажет. <…> Предварительно, вероятности полярных сияний для Москвы составляют менее 1%", - уточняется в сообщении.