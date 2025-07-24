Он позволит заблаговременно выявлять пациентов из группы риска и заранее назначать им поддерживающее лечение, отметили в РНФ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Исследователи из России разработали подход, позволяющий с точностью до 84% предсказывать риск развития осложнений, связанных с сердцем и сосудами, при проведении химиотерапии рака. Новый подход позволит заблаговременно выявлять пациентов из группы риска и заранее назначать им поддерживающее лечение, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Сердечно-сосудистые осложнения - одно из наиболее опасных побочных явлений при лечении онкологических заболеваний. Химиотерапия эффективно борется с раком и продлевает жизнь пациентам, но некоторые препараты, например антрациклины, могут вызывать поражение сердечной мышцы, аритмию, повышение давления и другие проблемы. Снизить риски можно, если точно прогнозировать осложнения индивидуально для каждого пациента", - говорится в сообщении.

Для решения этой проблемы группа российских исследователей под руководством доцента Сеченовского университета (Москва) Юлии Кириченко разработала методику, позволяющую с достаточно высоким уровнем точности оценивать риск развития подобных побочных эффектов от химиотерапии по тому, какие аминокислоты и продукты метаболизма присутствуют в образцах крови пациентов.

Для разработки этой системы исследователи проследили за тем, как химиотерапия повлияла на здоровье сердца и сосудов у 59 больных, у которых была выявлена лимфома или множественная миелома, две часто встречающихся разновидности рака крови. В процессе этих наблюдений исследователи также собрали образцы крови пациентов и сопоставили то, как различалась концентрация 98 присутствующих в ней молекул у больных, хорошо перенесших терапию и переживших серьезные побочные эффекты.

Оказалось, что подобные различия действительно существовали, в том числе в долях нескольких аминокислот, таких как серин, аспарагин, глутамин и таурин, а также ряда других молекул, связанных с жирными кислотами и карнитином. Проведенный исследователями анализ при этом указал на то, набор из всего 14 подобных биомаркеров позволяет прогнозировать побочные реакции с точностью 84%, что значительно выше аналогичного показателя при оценке содержания отдельных веществ.

По словам ученых, данный подход уже позволил им выявить 18 пациентов с повышенным риском развития осложнений еще до начала химиотерапии и скорректировать лечение путем уменьшения дозы токсичных препаратов и увеличения интервалов между курсами. Также ученым удалось выявить признаки поражения сердца еще у 15 пациентов после терапии, что позволило назначить поддерживающую терапию на ранних этапах развития осложнений. Все это, как надеются Кириченко и ее коллеги, сделает химиотерапию более безопасной для онкобольных.