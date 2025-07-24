Он позволит производить подобные датчики без использования высокотехнологичного оборудования

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Физики из России разработали подход, позволяющий простым и дешевым способом получать стекло с небольшим добавлением ионов лития и церия, необходимое для создания детекторов нейтронов и других ионизирующих частиц. Новый подход позволит производить подобные датчики без использования высокотехнологичного оборудования, сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.

"В самом начале экспериментов у нас была задержка с приобретением трифторида церия высокой чистоты. Вспомнив, что кремни для зажигалок содержат церий и лантан, мы ради любопытства попробовали выделить церий из десятка кремней и получить трифторид. И с этим реактивом у нас неожиданно получилось вполне приличное сцинтилляционное стекло" - пояснил ведущий научный сотрудник МФТИ Игорь Кресло, чьи слова приводит Центр научной коммуникации.

Как отмечают ученые, многие типы детекторов нейтронов и других ионизирующих частиц используют в своей работе так называемое сцинтиляционное стекло. Так ученые называют особый класс стекол, внутри которых возникают вспышки света в результате взаимодействий между присутствующими в них ионами лития и некоторых других металлов и проходящих через толщу данного материала частиц.

"Сцинтилляция в стекле - довольно тонкий процесс. Содержание каждого из компонентов оптимизировано, и отклонение от оптимального содержания любого из них ведет к снижению световыхода и ухудшению других параметров. Важнейший фактор, влияющий на эффективность регистрации нейтронов напрямую - содержание в стекле лития и, в частности, его изотопа с атомной массой шесть", - отметил Кресло.

По данным ученых, подобные соображения в прошлом вынуждали ученых использовать только высокотехнологичное оборудование при производстве стекла для детекторов частиц. Российские физики обнаружили, что почти столь же качественный материал можно получить и при помощи разработанного ими подхода, в рамках которого исходная смесь из компонентов стекла, в число которых ученые также добавили два разных типа ионов церия, нагревается при помощи СВЧ-излучения внутри специального тигля.

Подобным образом, по словам исследователей, можно получить стекло, которое вырабатывает сопоставимое число частиц света при взаимодействиях с нейтронами, а также фиксирует схожую долю этих частиц, как и наиболее "продвинутые" высокотехнологические сцинтилляционные стекла зарубежного производства. Последующие версии этих стекол с увеличенной долей лития, как надеются ученые, будут обладать еще более высоким уровнем эффективности регистрации нейтронов.