Исследователи открыли новые примеры культурных связей муромы со славянами, а также обнаружили свидетельства их контактов с восточными племенами, обитавшими в Прикамье

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российские археологи обнаружили на территории второго Звягинского могильника в Нижегородской области сразу 65 ранее неизвестных захоронений летописной муромы, часть из которых была открыта и изучена благодаря применению дронов в рамках технологического конкурса "Экспедиция. Воздух", проводимого Фондом НТИ. Об этом сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

"Третий полевой сезон стал самым масштабным на памятнике. Раскопанная площадь составила более 1800 кв. м, всего выявлено 65 погребений. Изменение программы научного исследования памятника и переход от небольших по площади раскопов к широкомасштабным работам, было обусловлено также и тем, что территория изучаемого памятника стала полигоном для испытаний новых методик и технологий в археологии", - говорится в сообщении.

Применение БПЛА при проведении раскопок позволило археологам провести рекордный объем работ и исследовать комплексы, охватывающие четыре века летописной муромы от VIII столетия до XI века. Благодаря этому ученые смогли открыть большое число артефактов, в том числе женских украшений, предметов быта, оружия, предметов мужского одеяния и монет, и проследить за тем, как менялась культура и быт муромы, а также дополнить наши представления о культурных связях этих племен с другими народами.

"В этом сезоне коллекция Звягинского могильника пополнилась тремя боевыми топорами. Помимо боевых топориков необычной для поволжских финнов является находка навесного цилиндрического замка и ключа. Обычай помещать в погребения эти предметы характерен для скандинавских могильников, например, они известны в Бирке. Находка западноевропейского денария в этом же погребении позволяет датировать его XI веком", - говорится в сообщении.

Также исследователи открыли новые примеры культурных связей муромы со славянами, и обнаружили свидетельства их контактов с восточными племенами, обитавшими в Прикамье. Собранные учеными сведения и артефакты, как надеются ученые, значительно обогатят представления историков и археологов о том, как окские территории и обитающие на них племена стали частью Древнерусского государства.

"На сегодняшний день Звягинский могильник - самая восточная точка, где в XI веке фиксируется присутствие древнерусской культуры. На его примере мы можем проследить, как окские территорий включались в сферу интересов Древнерусского государства. Примечательно, что в ХI веке уже не только Муром, но и Заокские земли стали плацдармом расширения государства на восток, а Муромская земля - восточным краем Руси", - отметила начальник Волжской экспедиции Института археологии РАН (Москва) Ольга Зеленцова, чьи слова приводит пресс-служба ИА РАН.

Российские археологи под руководством Зеленцовой уже несколько лет проводят раскопки на втором Звягинском могильнике. Он был открыт в 2022 году рядом с Чулковским могильником благодаря активности местных жителей, обнаруживших грабительские раскопки. "Черные копатели" продолжают расхищать захоронения, что побуждает ученых проводить максимально широкие исследования для защиты могильника от дальнейшего разграбления.