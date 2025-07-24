В Мурманске открыли новые технологии переработки мидий и места их культивации

Группа ученых Естественно-технологического института МАУ провела несколько исследований, для определения перспективных районов Баренцева моря с целью выращивания мидий

МУРМАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Ученые Мурманского арктического университета (МАУ) открыли локации для культивирования мидий и разработали новые технологии их глубокой переработки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Мурманская область обладает большим потенциалом по развитию марикультуры, в том числе по выращиванию моллюсков, богатых медью, натрием, кобальтом, йодом, марганцем, цинком, витаминами и незаменимыми для организма человека аминокислотами. Считается, что мидии - один из лучших диетических морских продуктов. Их мясо вкусное и питательное, они обладают высокой биопродуктивностью, а выращивать мидии достаточно просто и экономически выгодно.

"Группа ученых Естественно-технологического института МАУ под руководством профессора Светланы Деркач при поддержке Российского научного фонда провела исследования, направленные на определение перспективных районов Баренцева моря для культивирования мидий и создание технологий получения нового поколения пищевой продукции из моллюсков", - сообщили в вузе.

Ученые разработали рекомендации для начального этапа выращивания моллюсков, а также подготовили научное обоснование для оптимального выращивания мидий в различных районах. Также были проведены исследования поселений моллюсков в акватории губ Териберская, Ярнышная и Зеленецкая на восточном побережье и акватории губ Печенга и Ура на западном побережье Баренцева моря для выявления наиболее перспективных районов созданий акваферм для культивирования мидий.

Технологии глубокой переработки

Ученые МАУ разработали технологии переработки мидий, которые ранее не подлежали промыслу, так как имели размер менее 5 см. Было также найдено применение створкам, считавшимся отходами при разделке моллюсков.

"Группа предложила новый метод извлечения полезных белковых соединений из створок, так, вместо применяемых сейчас сильных неорганических кислот, они разработали щадящую технологию с использованием комплексонов для получения конхиса (органических соединений для получения матрицы из нерастворимых в воде белков - прим. ТАСС). При мягком режиме извлечения матрица не повреждается, практически полностью сохраняя нативную структуру. Применение данного метода также более бережный с экологической точки зрения, поскольку соединения комплексонов безопаснее в сравнении с кислотами высокой концентрации", - отметили в МАУ.

О Мурманском арктическом университете

Мурманский арктический университет - опорный вуз Мурманской области, который образовался в 2023 году путем слияния двух крупнейших вузов Заполярья - Мурманского государственного технического университета и Мурманского арктического государственного университета. В МАУ обучаются около 10 тыс. студентов по более 200 образовательным программам. Новый университет максимально ориентирован на глобальную арктическую повестку. Образовательные программы опираются на исследовательскую базу, а проекты, реализуемые в рамках обучения, - ориентированы на разработку новых продуктов и технологий, востребованных в ключевых отраслях Арктической зоны.