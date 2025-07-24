Для этого, в частности, специалисты Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета начали ландшафтную съемку Авачинской группы вулканов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Специалисты Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета (ИМО ДВФУ) начали ландшафтную съемку Авачинской группы вулканов на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского государственного университета (КамГУ) им. Витуса Беринга, отметив, что исследования, в том числе, создадут возможности для развития вулканического туризма.

"Наблюдения позволят получить набор пространственных данных для создания подробных географических карт и туристических атласов. Ожидаемым эффектом этих исследований для региона станет развитие безопасного вулканического туризма, подготовка населения и органов власти к возможным природным катаклизмам на Камчатке. Центром временного базирования экспедиционной команды стал центр коллективного пользования КамГУ им. Витуса Беринга", - отметили в пресс-службе.

Работы идут в сложных условиях камчатской природы - активный вулканизм, землетрясения, непредсказуемая погода и риск встреч с бурыми медведями. Для аэрофотосъемки команда ученых ИМО ДВФУ использует БПЛА. Полученные данные станут основой для точных географических карт и оценок туристической нагрузки, по которым будут разработаны безопасные туристические маршруты и рассчитано оптимальное число посетителей.

"Картографические съемки Авачинской группы вулканов имеют большое практическое значение для Камчатского края. Ведь мы составляем климатические карты, которые помогут туристическим компаниям и службам безопасности планировать маршруты с учетом рельефа, погодных условий и потенциальных рисков вулканической активности", - отметил директор ИМО ДВФУ Кирилл Винников.

Исследования запланированы также на территории Халактырского пляжа. Уже в первый день полевых работ ученым удалось принять участие в инструментальном фиксировании последствий цунами, вызванного землетрясением 20 июля в Тихом океане возле Камчатки.

Исследования ведутся в рамках межведомственной комплексной программы научных исследований Камчатского полуострова и сопредельных акваторий на 2024-2026 годы. Координатором программы, объединяющей усилия 10 научных организаций, выступает КамГУ им. Витуса Беринга.