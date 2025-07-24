Одновременное появление и глобальные масштабы этих аномалий говорят о наличии фундаментальных перемен в динамике атмосферы и гидросферы, пишет международный коллектив климатологов под руководством профессора Южного научно-технологического университета (Китай) Цзэна Чжэньчжуна

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Климатологи открыли свидетельства того, что рекордно мощные морские волны жары охватили 96% регионов Мирового океана в чрезвычайно жарком 2023 году, причем часть из них продлилась больше 500 дней. Это говорит о фундаментальных переменах в динамике атмосферы и гидросферы, пишут ученые в статье в научном журнале Science.

"Всемирная метеорологическая организация объявила 2023 год самым жарким годом в истории с большим запасом, что было в том числе связано с беспрецедентно мощными волнами жары в Мировом океане. Причины их появления, а также их масштабы и длительность не изучались в прошлом. Мы впервые всесторонне изучили эти климатические аномалии при помощи модельных расчетов и спутниковых наблюдений", - пишут исследователи.

Для получения подобных сведений международный коллектив климатологов под руководством профессора Южного научно-технологического университета (Китай) Цзэна Чжэньчжуна проанализировала данные по температурам поверхности моря, движению течений и потоков ветра, которые были собраны климатическими спутниками NASA и американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Проведенный исследователями анализ показал, что морские волны жары действительно были беспрецедентными в 2023 году - похожие события в среднем происходили в прошлом лишь примерно раз за половину столетия. По текущим оценкам океанологов, волны жары повысили температуру воздуха и поверхностного слоя воды в охваченных им регионах Мировом океана примерно на 1,3 градуса Цельсия, и при этом они продолжались порядка 120 дней.

При этом исследователи обнаружили, что волны жары в том или ином виде затронули весь Мировой океан, порядка 96% от его общей площади, однако при этом они особенно сильно затронули несколько крупных регионов гидросферы, в том числе Северную Атлантику и тропические регионы в восточной части Тихого океана. В этих регионах ученые зафиксировали волны жары, аналоги которых происходят раз в 130 лет, причем некоторые из них продолжались больше года, примерно 520 дней.

Важную роль в запуске волн жары в некоторых регионах Тихого океана сыграл климатический феномен Эль-Ниньо, активизировавшийся в конце весны 2023 года. При этом в других регионах Мирового океана волны жары были связаны с переменами в движении ветров и течений, сдвигами в уровне облачности и теплового баланса поверхности. Одновременное появление и глобальные масштабы этих аномалий говорят о наличии фундаментальных перемен в динамике атмосферы и гидросферы, подытожили ученые.