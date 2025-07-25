Найден способ кратно сократить время испытания датчиков

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Команда ученых из России и других стран предложила новый способ моделирования теплопередачи в наножидкостях, который позволяет сократить с нескольких недель до нескольких часов срок испытания разрабатываемых для промышленности приборов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ).

"В состав команды ученых из Саудовской Аравии, Ирака, Индии, России вошел заместитель заведующего лабораторией НИЛ Технической самодиагностики и самоконтроля приборов и систем ЮУрГУ Владимир Синицин. Команда разработала новаторский метод моделирования теплопередачи в наножидкостях, который открывает новые возможности для производителей расходомеров", - сказали в вузе.

Там пояснили, что традиционные методы CFD-моделирования требуют огромных вычислительных мощностей, с ними моделирование теплообмена, к примеру, в разрабатываемом промышленном теплообменнике может занять не менее двух или четырех недель. Новаторские модели, предложенные коллективом ученых, позволяют получить аналогичные данные буквально за часы и с минимальными затратами.

"Новаторство метода заключается в том, что в нем объединили CFD-методы с алгоритмами машинного обучения (GPR, KNN и MLP). Это как перейти от ручных расчетов к умному прогнозированию", - сказали в вузе.

В пресс-службе университета добавили, что разработка может найти применение в энергетике, нефтехимии, системах климат-контроля. В планах команды - адаптация моделей для других типов жидкостей (сейчас особый интерес представляет использование наножидкостей с частицами CuO) и сложных промышленных систем, что станет шагом на пути революции в приборостроении.