Эти данные могут лечь в основу новых методов ранней диагностики и профилактики остеоартрита, рассказали в пресс-службе Сеченовского университета

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ученые из России и Китая выяснили, что дефицит селена и цинка в организме у женщин с остеоартритом коленных и тазобедренных суставов может способствовать прогрессированию заболевания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Сеченовского университета, отметив, что полученные данные могут лечь в основу новых методов ранней диагностики и профилактики остеоартрита.

"Предполагается, что снижение уровня таких микроэлементов как селен и цинк в организме пациентов с остеоартритом может способствовать прогрессированию заболевания вследствие усугубления выраженности окислительного стресса и воспалительной реакции", - рассказал директор Центра биоэлементологии и экологии человека Сеченовского университета Анатолий Скальный, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили в пресс-службе, ученые сравнили содержание 13 микроэлементов и минералов в сыворотке крови у более чем 300 пациенток Клинического центра Сеченовского университета с остеоартритом коленных и тазобедренных суставов, разделенных на группы в зависимости от количества пораженных суставов. "Исследование показало, что у пациенток с остеоартритом уровень селена и цинка был на 7-9% (в зависимости от степени тяжести заболевания) ниже, чем у здоровых, также наблюдалось снижение концентрации железа и ванадия в сыворотке крови", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полученные в ходе исследования данные могут лечь в основу новых методов ранней диагностики и профилактики остеоартрита. По словам Скального, учитывая новые данные, можно сделать вывод, что раннее выявление нарушений обмена химических элементов в организме может свидетельствовать об увеличении риска развития остеоартрита у пациентов группы риска. Кроме того, предполагается, что прием отдельных микроэлементов до восполнения физиологических уровней может являться одним из способов неспецифической профилактики остеоартрита.

Исследование проводилось специалистами Сеченовского университета совместно с коллегами из Китая при поддержке гранта РНФ, результаты опубликованы в журнале Biological Trace Element Research.