Определен возраст крупнейшей в мире вулканической структуры в Индийском океане

Группа ученых из России и Германии пересмотрела историю формирования плато Кергелен и обнаружила новые данные о его происхождении и составе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с немецкими коллегами провели исследование крупнейшего вулканического плато Кергелен в Индийском океане и выяснили, что оно сформировалось 130 млн лет назад. Это на 10 млн лет древнее, чем считалось ранее, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"На основе моделирования спрединга морского дна по магнитным данным мы установили, что утолщение океанической коры, связанное с внедрением магматических расплавов плюма Кергелен, произошло около 130 миллионов лет назад - в период магнитной полярности М4. Это доказывает, что формирование плато началось на 10 миллионов лет раньше, чем предполагалось ранее по данным бурения", - привели в пресс-службе слова одного из авторов исследования, профессора кафедры геофизики СПбГУ Германа Лейченкова.

Уточняется, что подводное плато Кергелен - это самая крупная вулканическая структура в Мировом океане, сформировавшаяся в результате длительной магматической активности, которая началась примерно 120 млн лет назад и продолжалась более 30 млн лет. Его площадь составляет около 1,3 млн кв. км - то есть больше, чем территория всех скандинавских стран и Финляндии вместе взятых.

Плато образовалось благодаря мантийному плюму - горячему потоку вещества, поднимающемуся из глубинных слоев Земли. Обычно такие плюмы связаны с расколом древних суперконтинентов, таких как Пангея, объединявшая почти все современные материки. В случае с Кергеленом излияние базальтов произошло уже после разделения Индии и Антарктиды. Ученые до сих пор спорят о природе подобных плато: одни считают, что под ними находятся фрагменты континентальной коры, другие - что это утолщенная океаническая кора.

По данным пресс-службы, ученые из России и Германии проанализировали данные совместной экспедиции научных судов "Академик Александр Карпинский" и Polastern. Главным методом изучения южной части плато стал анализ скорости распространения сейсмических волн в земной коре. Ученые создали детальные модели, используя данные о преломленных и отраженных волнах, и сравнили их с известными образцами земной коры. Последующее моделирование гравитационных аномалий подтвердил положение отражающих границ и выявил неоднородности в строении коры. Анализ магнитных аномалий позволил уточнить возраст океанической коры и направление движения литосферных плит.

Полученные данные свидетельствуют, что распределение скоростей в этой области соответствует утолщенной океанической коре, аналогичной хребту Девяностого градуса в Индийском океане или Китовому хребту в Южной Атлантике. Ранее считалось, что здесь может находиться фрагмент континентальной коры. Как отмечают исследователи, новые результаты заставляют пересмотреть эту гипотезу и искать объяснение, почему океаническая кора может иметь "континентальные" геохимические признаки.