Российские специалисты создали "наногрибы" из золота и кремния, которые меняют цвет только при лазерной поляризации

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Исследователи из России разработали уникальные защитные метки на базе ассиметричных наноструктур, которые становятся видимыми и меняют определенным образом цвет только под конкретным углом засветки. Данная разработка поможет защитить оптические чипы, сенсоры и прочие компоненты электроники от подделки, сообщила пресс-служба Университета ИТМО.

"Созданные учеными наноструктуры напоминают по своей форме микроскопические грибы, состоящие из кремниевого усеченного конуса ("ножки") и золотого диска ("шляпки"). Взаимодействие падающего электромагнитного поля с грибовидной формой наноструктур из золота и кремния вызывает эффект бианизотропии - состояния, при котором наноструктура одновременно реагирует на электрическое и магнитное поле света", - говорится в сообщении.

Данная особенность этих сложных наноструктур, как объясняют младший научный сотрудник физического факультета ИТМО Павел Кустов и его коллеги, заставляет их уникальным образом взаимодействовать со светом. В частности, при падении света под углом от 57 до 75 градусов они способны менять свойства его луча, тогда как в других случаях этого не происходит, что полезно при создании защитных меток.

Для этого Кустов и его коллеги обработали часть созданных ими наноструктур при помощи очень коротких, но мощных вспышек лазера, что изменило характер их взаимодействия со светом. В нормальной ситуации эти модифицированные наночастицы обладают желтым цветом, однако при определенной форме поляризации падающего на них света они становятся зелеными, тогда как их немодифицированные соседи остаются желтыми.

Это позволяет формировать сложные рисунки и метки в наборах из грибообразных наноструктур, обрабатывая часть из них при помощи вспышек лазера. Для демонстрации этого физики сформировали изображение человека и собаки размером 20 на 20 микрометров и считали его при помощи разработанного в Университете ИТМО алгоритма на основе методов компьютерного зрения.

По словам исследователей, параметры и содержание рисунка на метке можно менять на свое усмотрение, и при этом метки легко масштабируются. Это позволяет адаптировать их под любое крупносерийное производство для защиты, например, оптических чипов, сенсоров и других элементов микроэлектроники, подытожили Кустов и его коллеги.