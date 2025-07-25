Судя по результатам исследования ученых Лаборатории психофизиологии эмоций НИУ ВШЭ, особенно сильный термальный отклик на коже груди вызывали страх, удивление и радость

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили, что разные типы эмоций вызывают уникальный набор перемен в температуре кожи в разных частях тела человека, что позволяет диагностировать различные возбужденные эмоциональные состояния при помощи дешевых и удобных для использования датчиков температуры. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Люди не говорят: "я в возбужденном состоянии", они говорят: "я злюсь" или: "мне страшно". Для психолога, психотерапевта, психофизиолога принципиально важно отличать эти состояния. Энцефалограф в школу не принесешь, а датчики температуры - дешевые, простые, легко крепятся", - пояснил руководитель Лаборатории психофизиологии эмоций НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) Владимир Косоногов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Косоногов и другие ученые пришли к такому выводу при наблюдениях за тем, как менялась температура тела у сорока добровольцев в возрасте от 18 до 44 лет при просмотре контента с разным эмоциональным содержимым. В рамках эксперимента исследователи показывали испытуемым изображения из Международной базы эмоциональных стимулов, вызывающие шесть базовых эмоций - гнев, отвращение, страх, радость, грусть и удивление - и отслеживали то, как менялись температуры их тела на плече, горле, груди и виске.

В дополнение к этому, исследователи отслеживали перемены в частоте сокращений сердца у добровольцев, а также электрические характеристики их кожи. Как объясняют ученые, это было необходимо для контроля уровня физиологического возбуждения и отсеивания связанных с ним сопутствующих эффектов. Последующий анализ этих данных указал на то, что температура каждой зоны особым образом реагировала на все изученные эмоциональные стимулы.

В частности, температура кожи на груди особенно сильно менялась при страхе, удивлении и радости, тогда как гнев или отвращения не вызывали подобного термального отклика. Принципиально другие и при этом менее выраженные изменения в температуре кожи психофизиологи зафиксировали и при помощи датчиков на коже плеча, виска и горла. В перспективе, это позволяет использовать подобные замеры для распознавания эмоций в лабораториях и в повседневной жизни людей.

В частности, в клинической психологии новый метод распознавания эмоций будет полезен при работе с психосоматическими расстройствами, а в образовании простые датчики температуры найдут применение для мониторинга эмоционального состояния учеников. Также подобные системы можно использовать в маркетологии для оценки того, как покупатели реагируют на товары и рекламу, подытожили исследователи.