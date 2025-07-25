Пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета сообщила, что ученым удалось добиться такого результата за счет технологий 3D-печати и усовершенствованной конструкции

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли способ на 17% снизить массу авиационного насоса за счет технологий 3D-печати и усовершенствованной конструкции. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Авиационные насосы работают в экстремальных условиях - при высоких давлении, температурах и сильных вибрациях, поэтому к ним предъявляются особенно высокие требования. Сегодня для их производства используются методы фрезерования, литья и сверления, а сами конструкции получаются громоздкими и тяжелыми. В связи с этим ученые работают над поиском новых технологий, позволяющих снизить массу устройств, что позволит сократить расход топлива, снизить износ деталей и тем самым увеличить срок службы.

"Даже небольшое уменьшение массы отдельных деталей может привести к значительным выгодам в масштабах всего воздушного судна. Ученые ПНИПУ разработали облегченный корпус авиационного насоса, сократив его массу на 38,5% (до 3,7 кг) благодаря 3D-печати и оптимизации конструкции. Это позволит не только упростить производство, но и сделать конечный агрегат более надежным", - сообщила пресс-служба вуза, уточнив, что масса насоса сократилась на 17%.

Авторы модернизировали конструкцию насоса и технологию его изготовления таким образом, чтобы снизить его массу и сократить количество операций, необходимых для производства, а также время механической и термической обработки.

"В новой конструкции насоса мы отказались от клапана постоянного давления за счет перспективной конструкции клапана предохранительного, в котором высокое давление внутри обеспечивается без дополнительного узла. Также мы переместили клапан, фильтр и магнитную ловушку, которая "ловит" вредные металлические частицы в потоке, - они установлены на выходе топлива. Это улучшило очистку рабочей жидкости и лучше распределило вес. Вместо громоздкого внешнего канала для перепуска топлива сделали компактный внутренний, а для сохранения прочности добавили пояс и ребра", - уточняет Виталий Вишняков, магистрант Передовой инженерной школы "Высшая школа авиационного двигателестроения" ПНИПУ, чьи слова приводятся в сообщении.

Ученые при проведении модификаций сохранили прочность корпуса. Конструкция прошла испытания, разработчики намерены запустить серийное производство изделий. Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030".