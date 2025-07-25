Ученые КБР начали работу над созданием детектора для исследования нейтрино

Работа ведется по гранту, полученному от Российского научного фонда

НАЛЬЧИК, 25 июля. /ТАСС/. Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) начали работу над созданием детектора для исследования нейтрино - ключевой для физиков микрочастицы. Применять новую технологию смогут в Баксанской нейтринной обсерватории, сообщили ТАСС в учебном заведении.

Сотрудники КБГУ начали работу над созданием инновационных детекторов для исследования нейтрино. Это практически невидимая и неуловимая микрочастица, играющая ключевую роль в понимании устройства нашего мира, включая загадку темной материи.

"В основе новой технологии лежат особые нанокристаллы, созданные из редкого минерала - перовскита. Исследователи внедрили в их структуру особый изотоп, обладающий чувствительностью к редчайшему квантовому процессу - безнейтринному двойному бета-распаду. В результате есть вероятность выяснить, являются ли нейтрино самостоятельными частицами или их антиподами. Создаваемые нанокристаллы могут светиться при поглощении энергии, что позволит регистрировать следы частиц. Основная цель исследования - сделать регистрацию редких событий более эффективной", - рассказал автор проекта, директор центра новых детекторных технологии регистрации нейтрино КБГУ Адам Пшуков.

Исследователи отмечают, что, по сути, создается новый тип сверхчувствительных световых датчиков, которые можно использовать для изучения характеристик нейтрино. Важным преимуществом является то, что технология производства нанокристаллов достаточно проста и может быть масштабирована.

"На начальном этапе планируется создать небольшой прототип детектора объемом около одного литра. Однако разработанная методика позволяет создавать детекторы гораздо больших размеров - объемом до 10 тонн. Одним из перспективных мест для установки такого прибора может стать Баксанская нейтринная обсерватория Института ядерных исследований РАН, расположенная в Приэльбрусье", - пояснил руководитель проекта, доцент Московского инженерно-физического института Василий Корноухов.

Работа ведется по гранту, полученному от Российского научного фонда, и продлится три года. Ученые КБГУ надеются, что полученные результаты помогут глубже понять важную роль во Вселенной частицы нейтрино, а также прояснить процессы формирования галактик и особенности космического вещества.