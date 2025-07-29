В ЮФУ выиграли грант для первой в РФ умной станции на источнике синхротронного излучения

Синхротронное излучение или излучение электромагнитных волн релятивистскими заряженными частицами, движущимися по криволинейной траектории, широко используется в науке в области материаловедения, химии, нано- биотехнологий

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Специалисты Южного федерального университета (ЮФУ) выиграли грант на разработку первой в России умной станции для operando диагностики (то есть диагностики непосредственно в ходе реальных рабочих процессов) на синхроторонных источниках для НИЦ "Курчатовский институт". Об этом сообщили в пресс-службе ЮФУ.

"Ученые Международного исследовательского института интеллектуальных материалов ЮФУ стали победителями конкурса грантов в рамках федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры. Выполняемый совместно с партнерами из НИЦ "Курчатовский институт" проект "Разработка инфраструктуры для умных станций operando диагностики на источниках СИ и внедрение на станции МУР КИСИ (малоуглового рассеяния Курчатовского источника синхротронного излучения - прим. ТАСС)" направлен на создание первой в России умной станции на источнике синхротронного излучения", - отметили в пресс-службе.

Синхротронное излучение (СИ) или излучение электромагнитных волн релятивистскими заряженными частицами, движущимися по криволинейной траектории, широко используется в науке в области материаловедения, химии, нано- биотехнологий. Оно позволяет проводить уникальные эксперименты с высоким пространственным и временным разрешением, при изучении структуры и динамических свойств материалов на атомном уровне. При этом, станции синхротронного излучения нуждаются в сложной инфраструктуре с интеллектуальными системами управления и анализом больших данных, рассказали в пресс-службе.

Проект под руководством профессора ЮФУ Александра Солдатова направлен на повышение качества и надежности экспериментальных данных, получаемых на станциях СИ, за счет стандартизации и автоматизации operando измерений и анализа данных методами искусственного интеллекта с переходом в самоуправляемый режим работы 24/7.

"Физический ввод станции малоуглового рассеяния КИСИ и оснащение ее инфраструктурой для operando диагностики материалов позволит проводить исследования в условиях, воспроизводящих реальные технологические процессы, что критически важно для понимания механизмов химических реакций, фазовых переходов и самоорганизации наноструктур, а это несомненно откроет новые возможности для разработки широких классов новых уникальных стратегически важных материалов", - рассказал профессор Солдатов.

Исследователи Южного федерального университета активно сотрудничают с коллегами из НИЦ "Курчатовский институт", в том числе в рамках стратегического проекта ЮФУ "Технологии полного цикла для экспресс-разработки функциональных материалов под управлением искусственного интеллекта" программы "Приоритет-2030" (нацпроект "Молодежь и дети"), отметили в пресс-службе ЮФУ.