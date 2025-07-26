Такой метод позволяет избирательно разрушать опухолевые клетки, минимизируя повреждения здоровых тканей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Молодые ученые Мордовского государственного университета (МГУ) им. Н. П. Огарева разработали биосовместимые наночастицы для применения в магнитной гипертермии - терапии рака с помощью магнитного поля. Этот способ позволяет избирательно разрушать опухолевые клетки, минимизируя повреждения здоровых тканей, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Магнитная гипертермия основана на локальном нагреве опухоли с помощью наночастиц под действием переменного магнитного поля, которое безопасно для человека и свободно проникает через ткани. В отличие от химиотерапии, при которой препараты оказывают влияние на весь организм и могут вызывать тяжелые побочные эффекты, такой способ лечения обеспечивает локальное воздействие на опухоль, содержащую магнитные наночастицы, что повышает безопасность и переносимость лечения для пациента. После введения наночастиц в опухоль она подвергается воздействию переменного магнитного поля, в результате температура опухолевой ткани повышается до 43-45 градусов. Нагрев вызывает гибель раковых клеток у различных типов опухолей, включая глиобластому - злокачественную опухоль головного мозга, рак предстательной или молочной железы, саркому мягких тканей.

"Наша разработка представляет собой сферические магнитные наночастицы оксида железа, стабилизированные олеиновой кислотой и олеатом натрия. Олеиновая кислота обеспечивает стабильность частиц в растворе, предотвращая их агрегацию, а также повышает биосовместимость состава. Оксид железа считается одним из наиболее безопасных соединений в связи с низкой токсичностью. Благодаря использованию олеиновой кислоты и ее соли удается получить высококонцентрированную и стабильную суспензию магнитных наночастиц, что особенно важно для их использования в магнитной гипертермии опухолей", - отметил заведующий лабораторией фармакокинетики и таргетной фармакотерапии федерального центра развития биотехнологий и медицины МГУ им. Н. П. Огарева Михаил Жарков.

Большая эффективность

Как отметили в вузе, разработанная субстанция отличается высокой концентрацией наночастиц, долгосрочной стабильностью, низкой токсичностью и относительной простотой производства. В отличие от зарубежных аналогов, где используются, например, покрытия на основе кремний-органических соединений, такой вариант обладает более высокой биосовместимостью и не требует дополнительных операций по удалению частиц из организма после лечения. Кроме того, экспериментально доказана высокая эффективность в ингибировании роста опухоли и безопасность при введении как в брюшную полость (при исследовании острой токсичности), так и непосредственно в опухолевый очаг.

Ученые уже провели пилотные доклинические испытания на животных - сделали оценку токсичности и противоопухолевой активности наночастиц на модели привитой карциномы. Получены положительные результаты - увеличение выживаемости, уменьшение размеров опухоли и отсутствие выраженных токсических эффектов. Следующим этапом станет подготовка к полноценным доклиническим исследованиям, а также доработка метода введения в опухолевую ткань, дозировки и протокола лечения.

"Исследование проводится большой мультидисциплинарной командой Федерального центра развития биотехнологий и медицины, включающей специалистов в областях медицины, фармацевтики, физики, химии, биотехнологии и материаловедения. В числе авторов работы [числятся] как опытные исследователи, имеющие значительный опыт в области разработки наноматериалов и клинических испытаний, так и молодые ученые - студенты, аспиранты и сотрудники научных лабораторий. Средний возраст участников проекта - 31 год. Преобладание молодых исследователей обеспечивает гибкость, готовность к внедрению новых идей, быструю адаптацию к современным технологическим трендам и формирование научной школы следующего поколения", - отметил ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко.