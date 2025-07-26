Как сообщил руководитель экспедиции Александр Сабуров, исследования важны для изучения распространения водных масс из Атлантики в Баренцевом море в контексте климатических изменений

АРХАНГЕЛЬСК, 26 июля. /ТАСС/. Ученые экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) завершили океанологические работы в Баренцевом море, сообщил ТАСС с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" руководитель экспедиции Александр Сабуров. Океанологи выполнили четыре разреза (линии с точками с закрепленными координатами, в которых проводятся измерения и берутся пробы воды).

"Сегодня завершена океанологическая программа экспедиции Арктического плавучего университета-2025. Это рекордный за последнее время объем работ проделан, 57 станций на 4 разрезах, я бы даже сказал, на 5 разрезах, которые охватывают всю северо-восточную часть Баренцева моря", - сказал Сабуров.

В начале рейса АПУ выполнил разрез от Русской Гавани до острова Нортбрука, затем был разрез от острова Сальм до мыса Желания. И после завершения высадок на Земле Франца-Иосифа исследователи провели работы на разрезе от острова Нортбрука до острова Виктория, затем был завершен большой разрез от острова Виктория до полуострова Адмиралтейства.

"Помимо этого, сэкономленное на высадках время благодаря хорошей погоде позволило нам сделать еще пять станций небольшого океанологического разреза чуть севернее нашего последнего разреза, - добавил руководитель экспедиции. - Конечно, чем больше плотность станций, тем более точные данные о проникновении теплых атлантических вод в Баренцево море смогут сделать наши ученые".

На станциях исследователи опускают до дна розетту с батометрами, которые производят забор воды на разной глубине, приборы измеряют температуру и соленость. В итоге получается 2D-модель изменчивости температуры и солености воды на этом разрезе. Эти исследования важны для изучения распространения водных масс из Атлантики в Баренцевом море в контексте климатических изменений.

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.