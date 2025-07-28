Как сообщили в пресс-службе Новосибирского госуниверситета, этот материал можно применять в производстве изделий, предназначенных для хранения и транспортировки взрывоопасных порошков и легковоспламеняющихся жидкостей

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Полимерный материал, разработанный для производства и хранения взрывчатых веществ, разработали в Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского госуниверситета.

По действующим стандартам, чтобы считаться безопасным, материал должен иметь строго ограниченное электрическое сопротивление. Сейчас в промышленности применяется полиэтилен, не проводящий электричество. Но из-за этого он накапливает заряды на поверхности, и на нем может возникнуть искра, которая станет причиной взрыва, что особенно опасно в случае хранения легковоспламеняющихся жидкостей, газов или порошков.

"Этот материал можно применять в производстве изделий, предназначенных для хранения и транспортировки взрывоопасных порошков и легковоспламеняющихся жидкостей, для использования на предприятиях нефтехимической, химической, газовой, угольной и других отраслей промышленности, где обычные пластиковые контейнеры и емкости могут представлять опасность из-за накопления статического электричества", - цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Дмитрия Чебочакова.

Особенность материала в том, что в него добавлены многостенные углеродные нанотрубки - сверхтонкие и прочные структуры, способные проводить электрический ток. Их синтезируют ученые Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН, по своим характеристикам соответствуют лучшим мировым аналогам и даже по определенным показателям превосходят их. Смешивание проводится в специальном роторном смесителе, позволяющем добиться высокой однородности материала без повреждения структуры углеродных нанотрубок. После этого полученную смесь подвергают формовке, получая готовые изделия с заданными характеристиками.

"Материал, полученный по новой технологии, продемонстрировал стабильную электропроводность, соответствующую требованиям ГОСТа по электростатической безопасности. Причем уровень электропроводимости позволяет использовать его без риска возникновения искры даже при высоких концентрациях паров или пыли", - подчеркнул Чебочаков.

Материал новосибирских ученых обеспечивает достаточную проводимость и одновременно более прост в изготовлении, чем аналоги. Разработанная в НГУ методика изготовления полимера позволяет снизить объем добавок, сохранить прочность и надежность изделий, сделать их безопасными и технологичными одновременно. При этом у нового типа материалов достаточно широкие области возможного применения: производство элементов интерьера, мебели и объектов городской инфраструктуры (лавочек, детских площадок, арт-объектов) предотвращает накопление статического электричества.