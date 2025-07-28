Как сообщили в пресс-службе НГТУ, ИБП защищают оборудование от скачков напряжения, перебоев в электроснабжении, обеспечивают питание от аккумуляторов при отключении электричества

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Ученые в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработали источники бесперебойного энергопитания для обеспечения непрерывной работы оборудования при добыче нефти и газа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Для нефтегазовой отрасли важна непрерывная работа критически важного оборудования, такого как буровые установки, насосы, компрессоры, трубопроводное оборудование. Сбои в электроснабжении могут привести к простою и финансовым потерям, а также к проблемам с запуском остановленных агрегатов, поскольку у них высокие пусковые токи.

"К настоящему моменту разработана линейка 10, 30, 60 кВА системы бесперебойного питания. Источники бесперебойного питания (ИБП) защищают оборудование от скачков напряжения, перебоев в электроснабжении, обеспечивают питание от аккумуляторов при отключении электричества", - сообщили в пресс-службе.

В вузе отметили, что системы бесперебойного питания должны быть максимально надежными и функционировать постоянно, "24 на 7". Сейчас на разработанном в НГТУ оборудовании проводят пусконаладочные работы для проверки энергетических показателей, работоспособности, качества электроэнергии, бесперебойной работы в условиях перепадов напряжения, разной нагрузки, отсутствия сети.

"Чтобы каждый раз не изготавливать бесперебойник для конкретного применения, мы разрабатываем номенклатуру стандартных модулей, в их числе модуль выпрямителя, модуль инвертора. В рамках программы "Приоритет-2030" создаем универсальную систему управления для источников бесперебойного питания промышленного назначения мощностью от 30 до 400 кВА. С помощью данной системы будет осуществляться управление различными модулями, она применима и при наращивании мощности ИБП. До конца года мы должны ее изготовить и испытать в составе объекта", - цитирует пресс-служба одного из авторов изобретения Дмитрия Штейна.

Модули установлены в стандартный агрегатный шкаф, и сейчас система проходит этап испытаний. Они продлятся до конца года. После этого планируется запуск в серийное производство.