На Новой Земле выявили повышение уровня радона

Ученые предполагают, что его поступление на поверхность Земли увеличивается при оттаивании многолетнемерзлых грунтов

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июля. /ТАСС/. Ученые в ходе экспедиции Арктического плавучего университета (АПУ-2025) выявили повышение уровня природной радиоактивности, по сравнению с прошлым годом, на некоторых участках на архипелаге Новая Земля, сообщил ТАСС с борта научно-исследовательского судна "Профессор Молчанов" заведующий лабораторией экологической радиологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) Евгений Яковлев. Исследователи зафиксировали увеличение потока радона, возможно, это связано с оттаиванием многолетней мерзлоты.

"Он выше, чем в прошлом году, примерно в два раза. Мы высаживались в тех же самых местах, например, это Русская Гавань, мы там высаживались в 2024 году, и сейчас у нас значения по радону выше, - сказал Яковлев. - Как правило, при достаточно мощной мерзлоте объем этого циркулирующего радиоактивного газа сравнительно небольшой, потому что его сдерживает мерзлота. Есть предположение, что так проявляется оттаивание многолетних мерзлых пород, и это позволяет увеличиваться количеству свободного радона, что мы, собственно, и зафиксировали".

Радон - это радиоактивный газ природного происхождения, который образуется в процессе распада урана, он присутствует во всех горных породах и почвах, это газ без цвета и запаха. Ученые предполагают, что поступление радона на поверхность Земли увеличивается при оттаивании многолетнемерзлых грунтов.

"Это не опасный фон. Это природная, естественная радиоактивность. Она во многих местах гораздо выше. Например, на Кольском полуострове, на Алтае, на Кавказе. Но здесь, на арктических территориях, значения очень низкие, как правило, - добавил ученый. - И в этом году мы обнаружили, что они выше. Это говорит о том, что мерзлота тает значительно".

Радиоэкологи отобрали образцы горных пород, чтобы определить, сколько радона содержится в них. Это поможет понять, с какой глубины поступает газ, и насколько оттаивают мерзлые грунты.

"Профессор Молчанов" вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.