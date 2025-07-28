Деменция выявляется у пациентов лишь через 3,5-4 года после появления симптомов

Пресс-служба британского Университетского колледжа Лондона сообщила, что чем позже проявляются признаки заболевания, тем сложнее становится процесс лечения и снижается его эффективность

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Медики обнаружили, что деменция выявляется у пациентов лишь через 3,5-4 года после появления у них первых симптомов угасания когнитивных способностей и памяти, что значительным образом осложняет ее лечение и снижает его эффективность. Об этом сообщила пресс-служба британского Университетского колледжа Лондона (UCL).

"Своевременная диагностика деменции остается одной из больших проблем для медицины на глобальном уровне. Нам срочно необходимо разработать стратегии, которые позволили бы врачам более оперативно выявлять деменцию. Это значительно расширит возможный перечень мер, доступных для лечения конкретных пациентов, а также поможет пациентам с легкими формами деменции дольше сохранять ясность ума и памяти", - заявила доцент UCL Василики Оргета, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Оргета и другие ученые пришли к такому выводу при анализе и объединении результатов ранее проведенных полутора десятков исследований, нацеленных на изучение оперативности выявления деменции в Италии, США, Австралии, Франции, Норвегии, Швеции и нескольких других стран Европы. В общей сложности, в рамках этих исследований было изучено состояние здоровья свыше 30 тыс. пациентов, получивших диагноз "деменция" в местных клиниках.

Ученые всесторонне изучили состояние этих добровольцев и проанализировали то, о каких проблемах они сообщали врачам или окружающим людям до того, как им официально был поставлен диагноз. Этот анализ показал, что в среднем первые симптомы деменции появлялись у участников наблюдений с обычной формой данного заболевания за 3,5 года до постановки диагноза, а у носителей рано развивающихся вариаций деменции она обычно выявлялась через четыре года после появления первых видимых нарушений в когнитивных способностях.

Как считают исследователи, подобные задержки при выявлении деменции могут быть связаны с тем, что близкие и врачи часто путают ее симптомы с переменами в характере, повседневном поведении и когнитивных и способностях, которые характерны для нормального старения человека. Это говорит о необходимости более широкого освещения в общественной жизни того, как деменция влияет на работу мозга и жизнь пожилых пациентов, что будет побуждать их обращаться за помощью раньше, чем это происходит сейчас.

"Для ускорения диагностики деменции нам нужно действовать сразу по нескольким фронтам. Нужно улучшать представления общественности о ранних симптомах деменции и помогать ее носителям преодолевать психологический барьер, который мешает им обращаться за помощью на ранних этапах развития. Также необходимо обучать врачей распознавать симптомы деменции, и расширять доступ пациентов и их семей к раннему вмешательству", - подытожила Оргета.