Он направлен на поддержку авторов, способствующих популяризации научного знания, умеющих точно и ярко объяснять широкой аудитории сложные темы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль "Наука 0+" и Российский научный фонд объявили о старте приема заявок на конкурс научной журналистики "Формула слова" для представителей СМИ, ученых и популяризаторов науки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Фестиваль "Наука 0+", организуемый Минобрнауки РФ и правительством Москвы при поддержке Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и РАН, входит в программу Десятилетия науки и технологий в России. В 2025 году проект, созданный по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего, отмечает 20-летие. Юбилейная программа, включающая интерактивные выставки, лекции, научные шоу, экскурсии и конкурсы, пройдет в 10 странах. ТАСС выступает генеральным информационным партнером события.

"В 2025 году международный фестиваль "Наука 0+" вновь приглашает авторов, ученых и исследователей принять участие в одном из самых ярких конкурсов в области научной журналистики - "Формула слова". В этом году к числу партнеров конкурса присоединился Российский научный фонд - одна из ключевых организаций, поддерживающих передовые исследования в нашей стране", - сообщили в пресс-службе проекта.

Состязание для тех, кто делает науку понятнее

Конкурс "Формула слова" направлен на поддержку авторов, способствующих популяризации научного знания, умеющих точно и ярко объяснять широкой аудитории сложные темы. К примеру, в номинации "Научный дневник" ученым предлагается описать один день или период своей исследовательской работы: рассказать о лабораторной рутине, поездке в экспедицию, неожиданных открытиях - показать, как устроена наука изнутри.

Вместе с РНФ партнерами конкурса также выступают просветительские и научно-популярные медиа. Подать заявку для участия в конкурсе можно до 14 августа (включительно) на сайте inno-media.festivalnauki.ru.

"Победителей конкурса ждут памятные дипломы и призы от дирекции фестиваля "Наука 0+" и партнеров, в том числе оригинальная сувенирная продукция Российского научного фонда. Лучшие работы могут быть опубликованы в научно-популярных журналах", - уточнили организаторы.

Помимо конкурса "Формула слова", в фестивальную программу входят состязание школьников, занимающихся исследованиями (проект "Ученые будущего"), авторов фотографий и видеороликов (конкурс "Снимай науку!"), а также юных художников ("Мир науки глазами детей"). В рамках последнего конкурса в 2025 году учреждена специальная номинация "Квантовые приключения Пети и Волка", которая организуется совместно с киностудией "Союзмультфильм".