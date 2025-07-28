Дистанционное управление экспериментом на российском токамаке было осуществлено в ходе международного онлайн-практикума по физике горячей плазмы на базе учебно-исследовательского токамака "МИФИСТ-0", находящегося на территории МИФИ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российским токамаком впервые управляли онлайн иностранные ученые. Об этом ТАСС рассказали в Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ".

Дистанционное управление экспериментом на российском токамаке было осуществлено в ходе международного онлайн-практикума по физике горячей плазмы на базе учебно-исследовательского токамака "МИФИСТ-0", находящегося на территории МИФИ. Практикум проходил в тестовом режиме и первыми его участниками стали студенты чилийского университета Pontificia Universidad Cat lica de Chile (Папский католический университет Чили, г. Сантьяго) под руководством профессора Германа Фогеля. С использованием средств удаленного участия в эксперименте молодые исследователи за два дня познакомились с устройством и работой токамака "МИФИСТ-0" и провели исследование по влиянию рабочего давления и сорта газа на параметры разряда.

Токамак - установка, моделирующая важнейшую функцию ядерного реактора: удержание плазмы в магнитном поле. Созданный в МИФИ токамак "МИФИСТ-0" используется для исследований и подготовки специалистов в области термоядерного синтеза. В ноябре 2024 г. "МИФИСТ-0" подключили к единому информационному пространству термоядерных исследований, которое создает Росатом. Это позволило ученым из разных городов России, а теперь еще и со всего мира, удаленно проводить эксперименты на российском токамаке.

"Познакомиться с устройством работы токамака и провести на нем собственный эксперимент - это для студентов любого вуза в мире потрясающая возможность прикоснуться к науке вживую. Мы планируем продолжать подобные практикумы для студентов российских и зарубежных вузов. Впереди выступления на различных школах и конференциях, публикации в научных журналах с высоким импакт-фактором, которые дадут коллегам знать о том, что мы можем им предложить. Именно через такую публикацию нас и нашел представитель чилийского университета", - рассказал руководитель лаборатории токамака "МИФИСТ" Степан Крат.

Папский католический университет - единственный университет в Чили, где занимаются экспериментальной физикой плазмы. Темы, над которыми студенты работают в лабораториях, включают в себя устройство плазменной фокусировки, плазму, генерируемую радиочастотным лазером, эксперименты с проволочными решетками, а в последнее время - и разработку диагностических систем, таких как лазерная система рассеяния Томсона. Ключевым учреждением для выпускников университета является Комиссия по ядерной энергии Чили (CChEN), в стенах которой также проводятся эксперименты с плазмой.