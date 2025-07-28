По информации CBS News, OCEARCH отслеживает самца по имени Contender с января 2025 года

ВАШИНГТОН, 28 июля. /ТАСС/. У побережья Массачусетс в США была обнаружена одна из самых крупных белых акул, весом более 700 кг и длиной почти 4,5 м. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на исследовательскую группу OCEARCH.

По их информации, OCEARCH отслеживает самца белой акулы по имени Contender с января 2025 года. Впервые ее обнаружили у побережья Джорджии, но в течение года акула смещалась к северу страны.

Исследователи предполагают, что она могла направиться в более прохладные и богатые добычей воды на северо-востоке США. Ученые установили метку на Contender, с помощью которой они смогут отслеживать перемещения акулы в течение следующих пяти лет. CBS News подчеркивает, что это позволит ученым узнать больше о миграции белых акул.