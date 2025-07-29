В РФ впервые осуществили управление БПЛА на отечественном ПО

Технологию планируется продемонстрировать на форуме "Технопром-2025", который пройдет в Новосибирске 27-30 августа

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Отечественное программное обеспечение (ПО) для управления дроном и передачи видеоконтента по сотовой связи разработали в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Тестирование такой технологии осуществили впервые в РФ, сообщил ТАСС ректор вуза Юрий Зазуля.

"Мы впервые реализовали управление дроном с передачей видеоконтента через сотовые сети. Следующий этап - это полностью замена компонентной базы, которая сейчас есть на обычном дроне китайского производства. В следующем году мы уже объединим ПО с российской компонентной базой и это будет практически полностью импортозамещенный БПЛА", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что ранее видеоконтент передавался на открытом ПО, которое разработано за границей и доступно для неограниченного круга лиц. В программное обеспечении СибГУТИ открытый код не использовался. Технологию планируется продемонстрировать на форуме "Технопром-2025", который пройдет в Новосибирске 27-30 августа. Для разработки ПО на отечественной компонентной базе СибГУТИ уже получил одноплатные компьютеры и микросхемы от российских компаний "Элрон" и НИИМА "Прогресс".

Зазуля добавил, что программное обеспечение было разработано в рамках Студенческого конструкторского бюро в сотрудничестве с технологической компанией YADRO. Благодаря этому студенты получили возможность вести разработку не только на широко используемых сейчас сетях 3G и 4G. "Так как YADRO - это пионер в создании базовых станций нового поколения, то те компетенции, которые получают студенты в перспективных сетях, они смогли уже сейчас применить в реальной разработке. Грубо говоря, мы летаем на технологии 5G в сетях 4G - это достаточно большой рывок", - отметил ректор.

СибГУТИ - крупнейший за Уралом профильный вуз подготовки кадров для телекоммуникационных и IT-компаний. Университет является базовым образовательным комплексом Минцифры России.