Препараты предназначены для коррекции дисбаланса микрофлоры и связанных с ним метаболических нарушений у людей всех возрастов, сообщили в пресс-службе вуза

НОВОСИБИРСК, 29 июля. /ТАСС/. Специалисты Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) совместно с промышленными партнерами разработали уникальные четырехкомпонентные метабиотики - препараты для коррекции дисбаланса микрофлоры и связанных с ним метаболических нарушений у людей всех возрастов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

В человеческом организме имеется примерно 2-3 кг бактериальной массы, составляющей микробиом, количество его клеток в 10 раз превышает количество клеток самого организма. Весь этот бактериальный материал оказывает колоссальное влияние на физиологические процессы, включая иммунную систему. Применение препаратов-пробиотиков для улучшения этих процессов может повлечь отрицательный побочный эффект: иммунная система человека может отреагировать отторжением содержащихся в них донорских бактерий, поскольку микробиом каждого человека уникален.

"Метабиотики - новый класс препаратов, которые не имеют таких побочных эффектов. В них содержатся короткоцепочечные жирные кислоты (КЖК) - масляная, пропионовая, уксусная и другие, которые служат энергетическим субстратом для полезных бактерий. Патогенная микрофлора начинает уходить из среды, в которой поднимается уровень содержания КЖК - так из кишечника уходят процессы гниения", - цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Олега Сорокина.

Полученные продукты-метабиотики обладают широким спектром полезных свойств, включая иммуномодулирующее, антиоксидантное, антибактериальное и нейромодулирующее действие.

В отличие от пробиотиков, которые добавляют живые бактерии в кишечник, метабиотики, по сути, являются "допингом" для уже существующих полезных бактерий. Метабиотики - очищенные методом фильтрации части пробиотических бактерий, которые содержат биологически активные вещества, а также сигнальные молекулы, обладающие способностью привести в норму физиологические функции организма. Они создают оптимальные условия для роста и размножения полезных бактерий в кишечнике, способствуя восстановлению естественного баланса микрофлоры. "Это особенно важно в условиях современной жизни, когда на наш микробиом постоянно воздействуют такие факторы, как стресс, неправильное питание, прием лекарств и загрязнение окружающей среды", - отметили в пресс-службе.

Помимо активных метаболитов, восстанавливающих микрофлору кишечника, новосибирская разработка содержит бактериоцины, помогающие выводить вредные бактерии, антиоксиданты, борющиеся с воспалением, и структурные элементы клеточных мембран, укрепляющие иммунитет. В вузе подчеркнули, что метабиотики можно рассматривать как "тренажеры иммунитета", которые помогают организму эффективно бороться с инфекциями и воспалениями, активируя и врожденный, и приобретенный иммунитет и подготавливая организм к встрече с патогенами.