На Новой Земле у птиц нашли кишечные палочки из отдаленных регионов

Таким образом перелетные птицы способны переносить на большие расстояния потенциальные патогены

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июля. /ТАСС/. Ученые обнаружили у моевок на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа разновидности кишечной палочки, которые до этого находили в отдаленных от этих архипелагов регионах. Как рассказал ТАСС заведующий лабораторией мониторинга биологических угроз Института экспериментальной медицины, профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Артемий Гончаров, таким образом перелетные птицы могут переносить в том числе потенциальные патогены на большие расстояния.

"Нами проводились исследования, поддержанные Российским научным фондом, которые показали, что кишечные палочки, связанные с моевкой на птичьих базарах на Новой Земле и на Земле Франца-Иосифа, представлены международными клонами, то есть разновидностями этого вида, которые раньше находились в совершенно разных удаленных местах на нашей планете: от Северной Америки до Арктики", - сказал Гончаров.

Как пояснил собеседник агентства, этот микроорганизм широко распространен в дикой природе, он активно исследуется и используется, поэтому для кишечной палочки собраны международные базы данных, которые позволяют сравнивать геномы. Среди кишечных палочек есть в том числе и патогенные разновидности, и важно понимать, где они присутствуют и как могут распространяться.

"Мы видим ситуацию, при которой потенциальные патогены, а среди кишечной палочки есть те, которые обладают патогенным потенциалом, что они могут путешествовать на достаточно большие расстояния. И в целом, видимо, мир перелетных птиц, он является такой сетью, которая объединяет разные локальные природные резервуары этой инфекции в разных странах и на разных континентах", - добавил ученый.

Данные были получены в ходе исследования материалов, отобранных в экспедициях Арктического плавучего университета в 2021-2023 годах, выявлена активная циркуляция на птичьих базарах островов Западной Арктики бактерий, у которых есть патогенный потенциал и устойчивость к антибиотикам, включая международные эпидемические клоны Escherichia coli, а также недавно выявленного патогена Escherichia marmotae. Мониторинговые исследования по изучению распространения этих патогенов будут расширены за счет образцов, собранных в экспедиции АПУ-2025, где были обследованы ранее не изученные пресноводные водоемы на островах Баренцева моря.

В ходе рейса АПУ-2025 микробиологам благодаря помощи группы орнитологов под руководством ведущего научного сотрудника Арктического и Антарктического НИИ Марии Гаврило удалось отобрать пробы содержимого желудочно-кишечного тракта моевок и кайр на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа, а также взять пробы почв, воды и бактериальных матов в водоемах архипелагов.

О рейсе АПУ-2025

Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" с экспедицией на борту вышел из Архангельска 9 июля, рейс АПУ-2025 будет проходить по 1 августа. Спонсоры и партнеры проекта: Министерство науки и высшего образования РФ, генеральный спонсор - банк ВТБ, Русское географическое общество, ПАО ГМК "Норильский никель", координационный центр "Плавучий университет" на базе МФТИ.