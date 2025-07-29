Зафиксировано рекордное потепление Ладожского озера

В пресс-службе Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН сообщили, что это приводит к более раннему исчезновению ледового покрытия водоема

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) зафиксировали рекордное увеличение продолжительности теплого периода года в районе Ладожского озера, что приводит к более раннему исчезновению ледового покрытия водоема. Полученные результаты найдут применение в анализе климатических изменений, происходящих на территории северо-запада России и их влияния на экосистему озера, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Долгосрочные наблюдения за термическими процессами в Ладожском озере, анализ которых проводит коллектив нашей лаборатории, выявил значительные изменения, связанные с климатическими вариациями региона. Наши данные свидетельствуют о явных признаках потепления зимних периодов и перестройки ледового режима Ладожского озера, что определяется глобальными изменениями климата Земли в целом. Полученные результаты служат основой для разработки прогностических моделей изменения всей экосистемы Ладожского озера", - привели в пресс-службе слова руководителя Лаборатории географии и гидрологии Института озероведения РАН (ИНОЗ РАН - СПб ФИЦ РАН), профессора, доктора географических наук Михаила Науменко.

Ладожское озеро, расположенное на территории Карелии и Ленинградской области, является крупнейшим пресноводным водоемом в Европе. В озеро впадают не менее 40 рек, а река Нева берет начало. Эта акватория служит важной водной магистралью на северо-западе России, соединяющей Балтийское море с Северным Ледовитым океаном, источником пресной воды для населения и промышленности, а также важна для рыбного промысла и выращивания рыбы.

По данным пресс-службы, исследование ученых базируется на наблюдениях гидрофизических параметров Ладожского озера, проведенных в 1897-2024 годах. В результате выявлены статистически значимые тренды повышения среднегодовой температуры воздуха и воды, увеличения продолжительности теплого периода и сокращение ледового покрова. Так, среднегодовая температура на севере Ладоги с 2013 года выросла на 2 градуса (до 4,5 градусов) по сравнению с началом XX века, а в 2020 году достигла 6,5 градусов. За последние 30 лет увеличилось количество теплых и экстремально теплых зим, а также продолжительность теплого периода года в районе Ладожского озера.

Температурные изменения приводят к серьезным изменениям ледового режима Ладоги. За последние 10 лет каждую зиму появлялись открытые ото льда участки воды в глубоководной части озера - впервые за период дистанционных наблюдений. Наименьшее количество льда было зафиксировано на поверхности Ладожского озера в аномально теплую зиму 2020 года - оно составляло лишь 20 % акватории.

"Более раннее исчезновение ледового покрытия Ладожского озера приводит к перестройке экологической системы озера в связи с интенсивным проникновением ветровой энергии и света в водную массу озера. В конечном счете, вариации климата отражаются на уровне биологической продуктивности крупных озер", - объяснил Науменко.