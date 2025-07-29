Создана полностью разлагающаяся кислота для добычи нефти

Пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета сообщила, что "умная" кислота сама находит путь в труднодоступные места пласта

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно с исследователями из нескольких институтов Китая разработали "умную" кислоту для гидроразрыва пласта, которая полностью разлагается, не загрязняя скважину осадком. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Кислотный гидроразрыв применяется для добычи трудноизвлекаемых нефтяных запасов, которые находятся в порах плотных горных пород глубоко под землей. В пласт закачивают специальный раствор под большим давлением. Вступая в химическую реакцию с минералами, он растворяет их и создает новые трещины, которые облегчают движение нефти. Однако на глубине обычные составы не всегда эффективны: они могут проникать недостаточно глубоко и оставлять вредящие экологии осадки.

"Ученые ПНИПУ вместе с китайскими коллегами разработали уникальную "умную" кислоту. Она не только сама находит путь в труднодоступные места пласта, но и более термоустойчива (на 14%). Кислота полностью разлагается, не загрязняя скважину. Это решение повысит эффективность добычи, уменьшит экологическую нагрузку, а также на 55% снизит эксплуатационные потери раствора по сравнению с аналогами", - говорится в сообщении.

Авторы использовали в основе разработки поверхностно-активные вещества, которые добавляли в раствор соляной кислоты.

"Попадая в нефтеносный пласт, [такие] молекулы образуют множество частиц, которые сильно повышают вязкость состава, <…> делая его похожим на гель. В отличие от аналогов, он не уходит в только высокопроницаемые породы, а равномерно растворяет минералы и образует сеть трещин. После такой обработки под воздействием нефти или пластовой воды вязкость геля максимально снижается. <…> Это позволяет раствору стать более текучим, что в дальнейшем, при запуске скважины в работу, позволяет легко извлечь его остатки, не закупоривая трещины и не загрязняя пласт", - пояснил директор Когалымского филиала ПНИПУ Владимир Поплыгин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.