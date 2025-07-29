Отмечается, что разработка может найти применение в доклинических испытаниях лекарств, оценке донорских сердец перед трансплантацией и персонализированной медицине

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали лабораторный комплекс, который позволяет изучать работу сердца на клеточном уровне. Об этом сообщили в пресс-службе вуза, отметив, что новый способ может найти применение в тестировании лекарств, а также при оценке донорских сердец перед трансплантацией.

"Ученые МФТИ создали систему для изучения работы сердечной ткани. Разработка позволяет одновременно анализировать электрическую активность клеток сердца и их метаболическое состояние", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, лабораторный комплекс состоит из "умного" микроскопа, высокоскоростной камеры и специального программного обеспечения. "С помощью специальных флуоресцентных красителей и камеры она фиксирует два ключевых показателя: электрические импульсы в клетках сердца и их "энергетический уровень". Разрешение системы составляет 117 микрон и позволяет разглядеть элементы размером в десятую долю миллиметра при скорости съемки 130 кадров в секунду. Этот "умный микроскоп" позволяет видеть, как клетки сердца реагируют на нехватку кислорода или действие лекарств, что особенно важно для тестирования новых препаратов и изучения механизмов сердечных заболеваний", - уточняется в сообщении.

Отмечается, что разработка может найти применение в доклинических испытаниях лекарств, оценке донорских сердец перед трансплантацией и персонализированной медицине. Кроме того, как отметили в пресс-службе, в ближайшие три года авторы планируют адаптировать метод для скрининга противоопухолевых препаратов и изучения генетических форм сердечных заболеваний.

Исследование выполнено совместно с Университетом ИТМО при поддержке Российского научного фонда и опубликовано в научном журнале "Биохимия" Российской академии наук.