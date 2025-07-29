Организаторы продлили прием заявок на форум молодых ученых "Полюс"

В форуме примут участие 400 человек

АРХАНГЕЛЬСК, 29 июля. /ТАСС/. Прием заявок на форум молодых ученых "Полюс", который пройдет в Архангельске с 30 сентября по 3 октября, продлен до 6 августа, сообщили ТАСС организаторы. В форуме примут участие 400 человек.

"До 6 августа продлен прием заявок на участие во всероссийском форуме молодых ученых "Полюс" платформы Росмолодежь.Форумы. Он пройдет с 30 сентября по 3 октября в Архангельске и объединит 400 молодых людей со всей России. В программе три направления: "Популяризаторы", "Исследователи" и "Первые". Форум реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети", - сообщили организаторы.

Образовательная часть программы форума будет посвящена приоритетным направлениям научно-технологического развития России, а также 80-летию атомной промышленности России и 500-летию начала освоения Северного морского пути.

"Участники из разных регионов России смогут найти единомышленников, обсудить научные идеи и сформировать междисциплинарные исследовательские команды. Возможно, уже на V Конгрессе молодых ученых в конце года на федеральной территории "Сириус" мы увидим первые результаты их совместной работы", - отметил председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков.

Двое лучших участников форума получат возможность попасть без конкурсного отбора на юбилейный V Конгресс молодых ученых, который пройдет с 26 по 28 ноября на федеральной территории "Сириус".

Организаторами форума выступают Центр молодых исследователей "Полюс" и Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Генеральный партнер форума - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Алабуга". Официальным партнером форума является ПАО "Сибур холдинг".