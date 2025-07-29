Такой способ позволяет эффективно обнаруживать низкие концентрации вещества благодаря использованию растворителей последнего поколения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) разработали новый способ определения содержания биотина в составе пищевых продуктов и кормов. Метод позволяет эффективно обнаруживать низкие концентрации вещества благодаря использованию растворителей последнего поколения, сообщили в пресс-службе вуза.

"Несмотря на широкое распространение биотина в продуктах и кормах, его точное определение прежде оставалось нетривиальной задачей. Мы часто сталкивались с тем, что существовавшие методы либо недостаточно чувствительны, либо слишком сложны для практического применения. Поэтому создание надежного и при этом экологичного и экспрессного метода особенно актуально", - привели в пресс-службе слова профессора кафедры аналитической химии СПбГУ Ирины Тимофеевой.

Биотин, также известный как витамин B7 (или H), - водорастворимое соединение, участвующее в регуляции обмена веществ, работе нервной системы и поддержании здоровья кожи и волос. Недостаток биотина в организме может вызывать кожные и неврологические расстройства, поэтому контроль его содержания в продуктах имеет большое значение не только для потребителей, но и для всей пищевой промышленности.

По данным пресс-службы, большинство существовавших методов анализа требуют длительной подготовки проб, применения агрессивных реагентов и дорогостоящих материалов. Способ, разработанный в СПбГУ, основан на in situ (то есть местном) разложении глубокого эвтектического растворителя и последующем образовании супрамолекулярного растворителя. Это позволяет быстро, с высокой точностью и минимальным количеством реагентов извлечь биотин из сложных матриц и определить его содержание в исследуемых объектах.

"Суть нашего метода в том, что растворитель как бы "собирается" прямо в пробе: компонент эвтектического растворителя при смешивании с водой и тетрагидрофураном создает супрамолекулярный растворитель, который эффективно захватывает даже такие полярные молекулы, как биотин. Анализ занимает всего 10 минут и подходит даже для трудных образцов, таких как сухие корма или дрожжи. Это одновременно просто, быстро и экологично", - привели в пресс-службе слова магистранта второго курса СПбГУ Кирилла Барбаянова.

Новый подход ученые продемонстрировали на примере определения биотина в корме для кошек и пивных дрожжах. Предложенная процедура микроэкстракции обеспечила высокую степень извлечения биотина - 92%.