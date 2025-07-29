Она появится в 2026 году, отметил заместитель генерального директора Российского научного фонда Андрей Блинов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Заместитель генерального директора Российского научного фонда (РНФ) Андрей Блинов анонсировал новую специальную номинацию всероссийского конкурса "Снимай науку!", она появится в 2026 году, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году Российский научный фонд участвует в национальном проекте по обеспечению технологического лидерства, который называется "Новые материалы и химия". И вообще, мы видим за последние годы рост работ в области химии. Мы считаем, что в этом направлении достаточно много интересных не только научных результатов, но и визуального контента, который может быть представлен в рамках этого конкурса ("Снимай науку!" - прим. ТАСС). Поэтому со следующего года будет отдельная специальная номинация, инициированная РНФ, в области химии", - сказал Блинов в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Всероссийский фотоконкурс "Снимай науку!" проводится с 2017 года. В 2025 году можно было подать заявки в семи основных номинациях: "Люди в науке", "Микроизображения", "Нефото", "Серии", "Природа", "Наука вокруг", "Космос". А также в двух специальных номинациях: "Политехника" и "Перспектива", где призами являются эксклюзивное издание "100 удивительных экспонатов из коллекции Политехнического музея" и день в Российском научном фонде и в Сколтехе.