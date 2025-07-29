Потепление в Арктике привело к совместной охоте белых и бурых медведей

Коренные народы здесь жили, живут и будут жить, отметил почетный полярник Владимир Чуков

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июля. /ТАСС/. Изменения климата в Арктике за последние сорок лет привели к тому, что уже можно увидеть, как белые медведи вместе с бурыми ловят оленей. Раньше такое себе невозможно было представить, так как белые медведи охотились на льдах, заявил почетный полярник и генеральный директор экспедиционного центра "Арктика" Владимир Чуков на IV Всероссийском молодежном форуме-фестивале "Арктика. Лед тронулся".

"Проявления климатических изменений совершенно обычные: за это время стало теплее. Кроме того, вынуждены менять свой ареал обитания и привычки хозяева Арктики - белые медведи. Сейчас уже можно увидеть, как белые медведи вместе с бурыми ловят оленей. Раньше такое даже невозможно было представить. Они не могут использовать дрейфующие льды для перемещения, так как льды отошли", - рассказал Чуков.

Он отметил, что за все его прошедшие экспедиции никогда не возникало необходимости брать с собой оружие - белые медведи были не агрессивными даже при частых встречах с путешественниками. Чуков считает, что всегда необходимо думать, как не навредить Арктике. Также важная задача - уважать коренные малочисленные народы Севера, издавна проживающие в этих регионах.

"Коренные народы здесь жили, живут и будут жить. Это их земля, а мы здесь гости. Очень часто в стремлении извлечь и добыть мы допускаем серьезные промахи. И вот этого делать нельзя, как и нельзя относиться к Арктике как к "кладовой". <...> Ее надо исследовать, беречь полезные ископаемые и грамотно ими распоряжаться", - сказал полярник.

О форуме

IV всероссийский молодежный экологический форум-фестиваль "Арктика. Лед тронулся" проходит с 27 по 31 июля в Ханты-Мансийске Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с участием более пятисот эковолонтеров, представителей федеральных и региональных органов власти, героев специальной военной операции, блогеров, полярных путешественников. Они обсудят проблемы Арктики и стратегию развития Арктической зоны РФ, совершат выезды в Белоярский и Березовский районы Югры, где посетят музеи, научные центры, пройдут квесты и мастер-классы по созданию экокомиксов, сообщили организаторы мероприятия.

Форум проводится в рамках реализации федерального проекта "Россия - страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". Организаторами выступают: Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, АНО "Чистая Арктика", Ассоциация Добро.рф. ТАСС - генеральный информационный партнер.