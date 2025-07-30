По мнению директора Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елены Кобелевой, маловероятно, что подземный толчок был обусловлен техногенными причинами

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Мощное землетрясение магнитудой 8,7, зафиксированное в среду утром на Камчатке, может быть связано с усилением солнечной активности. Техногенные причины маловероятны, сообщила ТАСС директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.

"Активность начинает увеличиваться по землетрясениям [в последние годы] - это Турция, Мьянма, сейчас Камчатка. <...> Не так давно в Казахстане было пятибалльное событие, хотя там очень редко такие бывают. Я согласна с мнением многих моих коллег, которые это связывают с увеличением солнечной активности. Часто у нас объявляют магнитные бури и фиксируются вспышки на Солнце", - сказала собеседница агентства.

Она пояснила, что движущиеся процессы внутри Земли происходят под влиянием солнечной активности. При этом, по мнению Кобелевой, маловероятно, что подземный толчок был обусловлен техногенными причинами. "Нет ни мощных разработок, как в Кузбассе и Якутии, ни водохранилища, как у нас в районе Братска или Усть-Илимска. Поэтому связать с техногенностью там [проследить] проблематично, это природа", - добавила она.

Эксперт отметила, что на Камчатке в силу расположения и геологических и геофизических особенностей могут фиксироваться сразу несколько видов землетрясений: коровые, океанические и вулканические. "По последним данным, глубина [очага] 17 км. Событие произошло в Авачинском заливе, но оно неглубокое. Механизм очага пока уточняется", - уточнила Кобелева.

Утром у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, достигла 8,7. Оно стало сильнейшим землетрясением с 1952 года. После произошла еще серия подземных толчков магнитудой от 5. По данным регионального минздрава, есть пострадавшие, а также выросло количество вызовов бригад скорой помощи. Обрушилась часть фасада детского сада в Петропавловске-Камчатском. Власти создали региональный штаб для координации работы служб и ведомств. Волна цунами высотой 30 см достигла Японии, а в Сахалинской области были подтоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие.