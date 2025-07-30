В университете уточнили, что отсутствие необходимости подключения к интернету гарантирует максимальную защиту данных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали платформу для защищенного внедрения ИИ-сервисов в государственные цифровые системы. Она обеспечит быстрый доступ к аналитической информации, сможет подготавливать отчеты, резюме, заключения и другое, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Мы разработали многопользовательскую ведомственную и корпоративную платформу для безопасного внедрения сервисов искусственного интеллекта на основе больших языковых моделей в цифровые системы государственных учреждений и крупных корпораций с высокими требованиями к защите информации. <…> Наша платформа позволит безопасно внедрять ИИ-сервисы под самые разные задачи компаний, среди которых обеспечение быстрого доступа к аналитической информации, подготовка отчетов и резюме, анализ документации и подготовка заключений, автоматизация создания должностных инструкций, генерация проектной документации и многое другое", - привели в пресс-службе слова директора института им. А. С. Попова Антона Зарубина.

Уточняется, что внедрение ИИ играет важнейшую роль, так как это способствует повышению эффективности, автоматизации и инновационности в различных сферах жизни человека. Однако при внедрении ИИ-сервисов в цифровые системы государственных учреждений и крупных компаний возникают различные угрозы - риск утечки конфиденциальной информации и персональных данных, внедрение ИИ может стать мишенью для кибератак, возможное снижение уровня контроля со стороны человека за автоматизированными системами, что увеличивает вероятность ошибок и усложняет их своевременное обнаружение и исправление.

По данным пресс-службы, в отличие от традиционных корпоративных ИТ-систем, разработанная платформа обеспечивает работу в изолированном сегменте сети с полным контролем над используемыми моделями и данными. Информация не покидает пределы ведомственного цифрового контура, а отсутствие необходимости подключения к интернету гарантирует максимальную защиту данных.

Кроме того, благодаря программному обеспечению возможно быстро адаптировать ИИ-сервисы под индивидуальные требования потребителя: за счет подключения дополнительных нейрокогнитивных моделей, а также адаптации моделей под специфические задачи и данные заказчика возможно расширить функционал системы.

Как отметили в университете, проект разрабатывается в рамках Института ИИ им. А.С. Попова СПбГЭТУ и находится на этапе пилотного внедрения и тестирования в ряде госструктур и крупных компаний.