Разработка показала эффективность, сообщили на Челябинском металлургическом комбинате

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Специалисты Челябинского металлургического комбината разработали, испытали и успешно внедрили замещающую импортные аналоги электронную систему контроля, которая базируется на принципах бережливого производства, сообщили ТАСС на комбинате.

"Разработанная система называется "Мобильный обходчик". Это IT-решение для автоматизации процесса обходов и осмотров состояния оборудования, работающая на универсальной платформе. Она позволяет собирать необходимые данные о состоянии оборудования, выполнять самоаудит рабочего места на соответствие принципам одного из инструментов бережливого производства (5С)", - сказали на комбинате.

Специалисты отметили, что систему успешно внедрили на двух участках одного из цехов. Система показала эффективность, поэтому дальнейшее ее развитие поможет более полно интегрировать принципы бережливого производства в повседневные процессы на комбинате.

На комбинате пояснили, что в системе сотрудники видят актуальные задания и информацию о проверке оборудования. Во время обхода оперативно вносят данные. Предусмотрена также возможность передачи показаний с приборов и другой информации об объектах. Все записи автоматически передаются в центральную систему, это позволяет диспетчерам и руководителям контролировать работу обходчиков и быстро анализировать полученные данные.

"Для точного отслеживания местоположения работников используем спутниковую систему и NFC-метки", - добавили на комбинате.

ПАО "Челябинский металлургический комбинат" - одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. "Мечел" - глобальная горнодобывающая и металлургическая компания.