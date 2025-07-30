Руководитель Геофизического института Владикавказского научного центра РАН доктор физико-математических наук, профессор Владислав Заалишвили заявил, что в регионе также могут начаться вулканические процессы

СИРИУС /федеральная территория/, 30 июля. /ТАСС/. Афтершоковый процесс мощного землетрясения на Камчатке может продолжаться несколько месяцев, вплоть до года. В течение первого месяца после землетрясения можно ожидать афтершоков магнитудой до 7,5, сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, преподаватель магистерской программы Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата университета "Сириус" Ирина Владимирова.

"Афтершоковый процесс такого сильного землетрясения может продолжаться несколько месяцев - вплоть до года, а в течение первого месяца после события можно ожидать афтершоков магнитудой до 7,5", - сказала собеседница агентства. Она также уточнила, что в окрестности очага произошедшего землетрясения регистрируется большое количество повторных сейсмических толчков.

В свою очередь научный руководитель Геофизического института Владикавказского научного центра (ВНЦ) РАН, доктор физико-математических наук, профессор Владислав Заалишвили считает, что афтершоки после землетрясения на Камчатке могут продолжаться еще в течение двух лет. Он отметил в беседе с ТАСС, что на Камчатке также могут начаться вулканические процессы, потому что такая магнитуда землетрясения, как 8 баллов и более, послужит триггером для вулканов. "Это вторичная опасность, как и цунами. В горных районах могут начаться обвалы, оползни", - пояснил Заалишвили.

Эксперт также выразил мнение, что для Петропавловска-Камчатского эта магнитуда землетрясения не страшна. Здания в городе достаточно сейсмостойкие, рассчитаны на силу подземных толчков в 7-8 баллов. СССР готовился к стихийным бедствиям, и в этом большая заслуга советских ученых, в частности директора научно-технического центра по сейсмостойкому строительству и инженерной защите от стихийных бедствий Марка Клячко и вулканолога и сейсмолога Сергея Федотова.

Исследования на Камчатке и Командорских островах

Старший научный сотрудник Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата университета "Сириус" Юрий Габсатаров отметил, что в рамках исследований современных движений и деформаций земной коры на Камчатке и Командорских островах методами спутниковой геодезии специалистам удалось выявить, как меняется характер деформаций в этих регионах со временем. Согласно результатам, полученным в районе очага произошедшего землетрясения, за последние 20 лет здесь дважды происходили существенные изменения характера деформаций - в 2015-2016 годах, примерно за 10 лет до землетрясения 30 июля, и в 2022-2023 годах, примерно за 3 года до него.

"Эти данные имеют большое значение не только для понимания механизмов генерации крупных субдукционных землетрясений (землетрясения, возникающие в зонах субдукции, где одна литосферная плита погружается под другую - прим. ТАСС), но и для оценки прогностического потенциала спутниковой геодезии. В целом это помогает нам глубже понять развитие сейсмических циклов в Курило-Камчатской зоне субдукции и в перспективе повысить точность прогнозов таких разрушительных природных катастроф", - пояснил Габсатаров.