По словам кандидата геолого-минералогических наук, в регионе раньше функционировала такая организация

КРАСНОДАР, 30 июля. /ТАСС/. Центр мониторинга и прогнозирования землетрясений необходимо создать в Краснодарском крае - это особенно важно на фоне активного развития инфраструктуры, включая дороги, порты и гостиничные комплексы. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила кандидат геолого-минералогических наук, доцент, заведующая кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники Кубанского государственного университета Татьяна Любимова.

"У нас в регионе раньше функционировала такая организация. Она вела мониторинг за сейсмичностью на территории всего Краснодарского края, строила еженедельные карты по напряжению гидрогеодеформационного поля Земли и передавала их в МЧС. Сегодня служба прогноза не работает. Поэтому нам сложно озвучивать точные прогнозы. Создать такой центр необходимо", - сказала Любимова.

По ее словам, ранее в регионе фиксировали уровень подземных вод, который меняется при подготовке землетрясений. "Анапская и Сочинская зоны в Краснодарском крае относятся к числу наиболее сейсмоактивных на юге России. Известно, что при подготовке к землетрясению уровень грунтовых вод в колодцах, скважинах, родниках повышается, дебет увеличивается. Это реально действующий показатель. Вода - самая чувствительная субстанция, которая быстрее всего реагирует на напряжения в земной коре и является хорошим предвестником землетрясения", - добавила ученый. Любимова подчеркнула, что современные объекты - от железных дорог до терминалов в портах - уязвимы даже при небольших подземных толчках, и отсутствие наблюдения может обернуться серьезными экономическими последствиями.