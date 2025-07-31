Воспитанием молодняка занимается персонал питомника, поэтому в будущем птицы будут абсолютно ручными

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Питомник редких видов журавлей Окского заповедника в Рязанской области этим летом выращивает пять птенцов стерха, вылупившихся из собранных в Якутии яиц. В будущем их потомство вернется в дикую природу, сообщили ТАСС в пресс-службе Росзаповедцентра Минприроды России.

"В питомнике редких видов журавлей в разгаре летний сезон. Важнейшая часть работы питомника этим летом - выращивание пяти птенцов стерха, вылупившихся из яиц, привезенных из Якутии. Сейчас им исполнилось 30 дней. Птенцы растут очень быстро и уже весят более килограмма. Воспитанием молодняка занимается персонал питомника, поэтому в будущем птицы будут абсолютно ручными", - говорится в сообщении.

Для успешного роста молодых стершат разработан специальный режим: кормление шесть раз в день и обязательные прогулки, для которых используют большую поляну и сад, где птенцам предлагают искупаться в небольшом пруду и поесть ягоды смородины и жимолости. Однако для полноценного роста и развития, по мнению сотрудников питомника, этого недостаточно. Поэтому прогулки продолжаются на небольшом участке пойменного леса у реки Пры, где птенцы с удовольствием купаются и знакомятся с природной обстановкой.

"После того, как птенцы вырастут, мы планируем оставить их в питомнике для размножения. Будущее же потомство от этих птиц планируем выпускать в природу. Коллектив питомника сердечно благодарен нашим волонтерам, которые, как всегда, очень помогают в такой непростой, ответственной и кропотливой работе", - рассказал ведущий научный сотрудник, заведующий питомником редких видов журавлей Кирилл Постельных, чьи слова приводятся в сообщении.

Кроме того, в питомнике подрастают восемь разновозрастных птенцов стерха и два птенца серого журавля, появившиеся на свет от птиц, живущих в питомнике. Некоторые птенцы уже оперились, другие еще носят пуховой наряд. Семьи журавлей, в которых подрастает потомство, выкармливают птенцов, усердно заботятся о них и показывают, как нужно добывать пищу. Рацион птенцов в этом году особенно разнообразен. Кроме обычных творога, рыбы, яиц, пшеницы и моркови птенцы получают выращенных мучных червей. Кроме того, в качестве минеральной и витаминной добавки в пищу пернатым добавляют ракушечник и мультивитамины.

"Подрастающих в семьях журавлей птенцов осенью необходимо будет отделить от родителей - в природе дикие журавли расстаются со своими птенцами на зимовках. Отделенных от родителей птенцов поместят в отдельный вольер, где они проведут всю зиму, объединившись в журавлиную стаю, и окончательно сформируются во взрослых птиц", - пояснил Постельных. После этого, в начале июня следующего года родительских стерхов отвезут в заказник "Куноватский" на Ямале для выпуска в природу с целью пополнения обской популяции стерха.